Fontos változások januártól a tőzsdéken!

Jön a MiFIDII, ami alaposan átalakíthatja a részvényelemzői piacot

A kis- és közepes kapitalizációjú papírokban megszűnhet az elemzői lefedettség

Ez ellen indítanak programokat az európai tőzsdék

A BÉT finanszírozásában hamarosan program indul a midcapek elemzésére és árjegyzésére

a francia Euronext már három éve ingyenes elemzéseket biztosít közel 430 vállalatra, elsősorban a kis technológiai és családi cégekre, ezt a későbbiekben bővítenék

a német Deutsche Börse egy új indexet hozott létre kis kapitalizációjú vállalatok részére, a Scale piacon minden vállalatról rendelkezésre állnak alap szintű elemzések, egy összefoglaló elemzés a vállalatról a részvénykibocsátáskor, azt követően pedig periodikus elemzések állnak a befektetők rendelkezésére. Az elemzéseket a jegyzési díjból fedezik.

az olasz Borsa Italiana januártól minden kis kapitalizációjú vállalatot arra kötelez, hogy saját maguk finanszírozzák a róluk készült elemzéseket

Concorde: Appeninn, CIG, Duna House,

OTP: PannErgy, Rába, Zwack

MKB: Alteo, Masterplast,

Wood: ANY Biztonsági Nyomda, Graphisoft Park

Alaposan átalakulhat 2018 januártól az európai részvényelemzői piac, hiszen egy új EU-s szabályozás, a MiFIDII bevezetésével láthatóvá kell válniuk az elemzéshez kapcsolódó költségeknek, ami abba az irányba tolhatja a piacot, hogy csak az igazán nagy forgalmú részvényeknél lesz érdemi elemzői lefedettség, miközben a közepes és kis kapitalizációjú papírokról nem készülnek majd elemzések.Az európai tőzsdék már felismerték a kispapírok szempontjából negatív forgatókönyv lehetséges hatásait és sorra jelentik be programjaikat, amivel az elemzői tevékenységet támogatnák. A modellek széles palettán mozognak, van, ahol a tőzsde fizet az elemzői tevékenységért, de olyan modell is létezik, ahol a tőzsde a kibocsátókat kötelezi arra, hogy fizessenek az elemzésekért. A Reuters most összegyűjtött néhány példát:A cikk nem említi meg, de a hazai tőzsdének is van már ilyen programja, a múlt héten a Portfolio számolt be arról elsőként, hogy hamarosan elindul a BÉT programja , aminek keretében 10 hazai közepes kapitalizációjú vállalat esetében kezdi meg 4 befektetési szolgáltató az elemzési és az árjegyzési tevékenységet, amelyért a szolgáltatóknak a BÉT fizet. A befektetési szolgáltatók és az elemzett cégek a következők: