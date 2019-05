Forradalmat csinált, ma a túlélésért küzd - Az autógyártás összes baját, kínját megértheted

Már csak pár nap, és jön a Portfolio Smart Logistics konferenciája! Te már regisztráltál? Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Elmaradtak a fejlesztések, csökkent a globális piaci részesedés, összeomlott a profitabilitás, büntettek a befektetők

A korábbi vezércsere és a menedzsment igyekezete ellenére, a Ford globális eladásai és piaci részesedése egyaránt csökkent 2018-ban.

Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásoknak történő megfelelés, az új technológiákra történő átállás, a kirobbant globális kereskedelmi háború, a megállapodás nélküli Brexit rémképe, az egyre erősebb verseny és a nemzetközi autóeladások lassulása egyaránt kedvezőtlen hatással voltak az amerikai autógyártó működésére az utóbbi időben.

A Ford meghatározó üzletágának profitja lefeleződött, a profitabilitása pedig gyakorlatilag összeomlott a 2018-as üzleti év végére.

Az autógyártó üzletág árbevétel ugyan növekedett, döntően annak köszönhetően, hogy az amerikai vásárlók körében töretlen népszerűségnek örvendenek a drágábban értékesíthető SUV-modellek, de ez sem tudta ellensúlyozni a többi régió gyenge szereplését.Ezeket a folyamatokat látva a befektetők sem kímélték a Ford papírjait, a vállalat részvényárfolyama 2009 óta nem látott szintekre zuhant tavaly. Nem csoda, hogy az amerikaiak hatalmas átalakításba kezdtek az elmúlt hónapokban, amelyek a menedzsment felépítését, az új technológiák irányába történő elmozdulást, az egyes operációk működését, és a modellkínálatot egyaránt látványosan érintik.

Teljesen átalakul a menedzsment

A hirtelen jött vezércsere hátterében a befektetők elégedetlensége állt, akik úgy érezték, a Ford egyszerűen lemaradt a riválisaihoz képest az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások területén.

Azt, hogy a Ford hatalmas változások küszöbén áll, már 2017 májusában sejteni lehetett, amikor váratlanul bejelentették, Mark Fieldset a Steelcase korábbi vezére, Jim Hackett váltja a vezérigazgatói székben.Hackettben viszont egy olyan erős víziókkal rendelkező vezetőt láttak a nagytulajdonosok, aki képes lehet arra, hogy felkészítse és végigvigye a cégcsoportot azon a kihívásokkal teli úton, amely minden olyan hagyományos autógyártóra vár, amely talpon akar maradni egy olyan korszakban, ahol az új technológiák mellett a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások meghatározó szerephez fognak jutni.

Jim Hackett, a Ford vezére tart előadást Detroitban Forrás: Bill Pugliano/Getty Images

A befektetők óhaja parancs!

11 milliárd dollárt fordítanak majd az elektromos autózásra 2022-ig.

A korábbinál közel háromszor nagyobb összeg bemondása érthető volt, egyrészt a befektetők megnyugtatására, másrészt Hackett pozíciójának megszilárdítására szolgált.

Mostanra az is kiderült, a vezércsere csupán az első lépése volt annak a hosszabb ideig tartó sorozatnak, amelynek eredményeként jelentős változások következtek és következnek be a Ford irányításában. Bob Shanks pénzügyi igazgatót az Amazonnál 20 évet lehúzó Tim Stone váltja majd június elsejétől, Peter Fleetet, az International Markets Group elnökének helyére Mark Ovendem érkezik majd, aki eddig a Ford közel-keleti és afrikai régiójának vezetője volt. Stuart Rowleyt, a Ford észak-amerikai operációjának működéséért felelős vezetőt pedig Európába helyzeték át annak érdekében, hogy érdemben segítse azt a nagyszabású stratégiai átalakítást, amelyről később részletesen írunk majd. A Ford minél gyorsabb és hatékonyabb átalakítása, a jövővel kapcsolatos víziók megvalósítása érdekében két topmenedzser is fontos szerephez jutott: a meghatározó autógyártó üzletág megerősítésével Joe Hinrichs lett megbízva május elsejétől, így a jövőben ő felel majd a Ford összes üzleti divíziójáért. Jim Farley pedig az új üzletekért, technológiákért és stratégiákért felel majd, amelyek a tervek szerint felgyorsítják majd a Ford átalakulását és hozzájárulnak a cégcsoport fenntartható növekedéséhez.A Ford új vezérigazgatója a 2017. májusi kinevezését követően munkához is látott, a hónapokig tartó tervezés eredményeként a 2018 januárjában megtartott Detroiti Autószalonon hatalmas bejelentéssel rukkolt elő:Jim Hackett akkori ígérete szerint ebből a pénzből 40 darab részben vagy teljesen elektromos meghajtású járművet dob majd piacra a Ford. Az elkölteni szándékozott összeg egyébként jelentősen meghaladta azt a korábban hangoztatott 4,5 milliárd dollárt, amelyet a vállalat menedzsmentje az elektromobilitásra kívánt fordítani.A Ford vezére olyan kompetens vezetőnek mutathatta magát, aki pontosan érzékeli a járműipar egyik legmeghatározóbb trendjének fontosságát és jelezhette, elődjénél sokkal nagyobb összeget hajlandó áldozni a területre.A szóban forgó 11 milliárd dollárból természetesen jut majd kutatás és fejlesztésre, a gyártókapacitások bővítésére és a már említett elektromos modelloffenzívára. A Ford már konkrétumokat is elárult, mintegy 900 millió dollárt fordítanak arra, hogy bővítsék michigani üzemüket, amelynek köszönhetően érdemben nőhetnek majd az elektromos autókhoz kapcsolódó gyártókapacitásaik.

Egy Ford F-150-es gördül éppen le az amerikai autógyártó michigani üzemében a gyártósorról 2018-ban, vagyis abban az évben, amikor az üzem fennállásának 100. évfordulóját ünnepelte. Forrás: Bill Pugliano/Getty Images

A fenti számokból látható, az új technológiákra történő átállás őrült pénzeket emészt fel, ezért a Ford menedzsmentje is igyekszik ezeken a területeken minél több szövetségesre szert tenni annak érdekében, hogy érdemben csökkenthessék a költségeiket. Az egyik legmeghatározóbb ezek közül a Volkswagennel nemrég megkötött megállapodás, amelynek értelmében az első közös projektjük közepes méretű pick-upok gyártása lesz, amelyek a globális autópiacon kerülnek értékesítésre. Ez a tervek szerint 2022-ben kezdődik meg, majd ezt követően az együttműködés keretében áruszállító haszongépjárműveket fognak gyártani az európai autópiacra. A két autógyártó hangsúlyozta, az áruszállítókra és pick-upokra vonatkozó megállapodások célja a sorozatnagyság növelése és mindkét vállalat hatékonyságának javítása 2023-tól. Megerősítették azt is, hogy a Volkswagen és a Ford elkötelezett amellett, hogy feltárják az együttműködési lehetőségeket az elektromos járművek, önvezető járművek és a mobilitási szolgáltatások területén.

Herbert Diess, a Volkswagen csoport vezérigazgatója és Jim Hackett, a Ford vezérigazgatója beszélget a Detroiti Autószalonon. Forrás: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Az önvezető autózás kiemelten fontos a Ford számára, az amerikai autógyártó ugyanis nagyon ambiciózus tervekkel rendelkezik, 2021-re el akarják érni, hogy járműveik képesek legyenek a sofőr beavatkozása nélkül önállóan közlekedni. Ennek megvalósítás érdekében számos partneri együttműködést, beruházást hajtottak végre az utóbbi időben, amelyek eredményeként olyan cégekkel dolgoznak együtt a fejlesztéseken, mint a Velodyne, az SAIPS, a Nirenberg Neuroscience, a Civil Maps, vagy éppen a Baidu.A Ford nem csak az önvezető autózás területén köt partneri megállapodásokat, hajt végre kisebb-nagyobb beruházásokat az utóbbi időben, természetesen igaz ez az elektromos autózásra is. Legutóbb az elektromos járművek gyártásával foglalkozó Rivianba fektettek be 500 millió dollárt az amerikaiak. A gyártók által kiadott nyilatkozatból kiderült, a jövőben közösen fejlesztenek majd tisztán elektromos meghajtású járműveket a Ford bővülő elektromos flottájába, illetve az amerikaiak jogot szereztek arra, hogy a jövőben a Rivian platformjára építsék elektromos járműveiket. A beruházásra azt követően került sor, hogy nem sokkal korábban az Amazon részvételével mintegy 700 millió dollár friss tőkét sikerült bevonni a Riviannak, vagyis az amerikai autógyártó a Jeff Bezos irányította technológiai óriás mellé szállt be befektetőként. A lépés stratégiai szempontból is kiemelten fontos volt a Ford számára: egyrészt sikerült megelőzniük a nagy rivális General Motorst, amely korábban sikertelen tárgyalásokat folytatott a Rivian menedzsmentjével. Másrészt jelentős költségeket takaríthatnak meg a kész platform használatával, amelyre már most borítékoljuk, hogy Amerika legnépszerűbb modelljének, a Ford F-szériának az elektromos változata épül majd.

A Rivian R1T modellje a New York-i Nemzetközi Autókiállításon Forrás: Michael Brochstein/SOPA Images/LightRocket via Getty Images