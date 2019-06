Garanciával vehetsz használt Teslát

A Tesla vásárlói a gyár új modelljei mellett az elektromos-autógyártó használt járművei közül is válogathatnak, a Tesla teljes modellpalettája elérhető használtan is, a vásárlók egy weboldalon keresztül választhatják ki a kívánt modellt. A társaság szerint a használt modellek értékesítése előtt egy részletes átvizsgálását is elvégeznek, ami hetven paraméterre terjed ki.A használt Teslák esetében a négyéves vagy 80 ezer kilométeres korlátozott garancia mellett, egy kétéves vagy 160 ezer kilométeres kiterjesztett garancia-opció közül választhatnak a vásárlók. Korábban a használt Teslák csupán San Franciscoban voltak megvásárolhatók, azonban az Egyesült Államok területére már kétezer dolláros díj fejében is kiszállítják a használt Teslákat.A használt Teslák ára nagyjából 10-15 százalékkal alacsonyabb a gyártó új autóival összehasonlítva, egy 2017-es, Long Range Model 3 negyvenezer dollárért vásárolható meg, míg ennyiért az új Teslák közül csupán az alapkivitelű Model 3 érhető el a vásárlók számára.Ezért az összegért azonban egy 2014-es, 44 ezer kilométert futott Model S is elérhető a használt Tesla-vásárlók számára. A Reuters beszámolója szerint a Teslák Oroszországban egy weboldalon keresztül rendelhetők meg, a legelérhetőbb árú Model S 10,9 millió rubelbe (49,26 millió forint) kerül, míg a Model X 11,4 millió rubelbe (51,52 millió forintba) kerül.(Reuters)