Gazdasági válság? Kereskedelmi háború? Semmi sem tudja megállítani az Adidast

Eszement emelkedés

Ha valaki csak régebben látta az Adidas grafikonját, az alaposan meglepődhet, ugyanis az elmúlt évtizedben 12-szeresére emelkedett az árfolyam, utólag visszanézve a válság alatti korrekció is alig tűnik fel a charton, a 2008-as csúcs árfolyam több mint 3-szorosán forognak most a papírok.

Newsflow

Az elmúlt hetekben több céláremelés is érkezett az Adidas papírjaira, legutóbb az például RBC 235-ről 275 euróra emelte a célárát.

További 8 évre, 2028-ig meghosszabbította az Adidas a szponzori szerződését a Real Madriddal. (Az értékesítésben és a marketingben fontos szerepe van az ilyen szerződéseknek, de kétségtelenül magas költségekkel is járnak, ezért megítélésük nem egyértelmű)

Május közepén jelentették be, hogy Kid Cudi az Adidasszal közös kollekciót dob piacra, az ehhez hasonló szerződések erősítik a márka lifestyle oldalát.

A BCG május elején közzétett rangsorában az Adidas lett a leginnovatívabb német nagyvállalat.

További növekedés volt az első negyedévben, a bevételek devizahatásoktól tisztítva 4 százalékkal nőttek (az online értékesítés 40 százalékkal), Oroszországban, Ázsiában, azon belül Kínában, és a feltörekvő piacokon is kétszámjegyű volt a növekedés. A bruttó marzs és az operatív marzs is javult, ezek eredőjeként az adózott eredmény 16 százalékkal bővült.

A most megerősített tervek alapján idén az árbevétel 5-8 (az első félévben 3-4), a profit 10-14 százalékkal növekedhet, az operatív marzs a tavalyi 10,8 után 11,3-11,5 százalék között alakulhat.

A kereskedelmi háború elmérgesedése az Adidast is érzékenyen érintheti, hiszen a sportszerek közel ötödét Kínából szerzi be. A helyzet súlyosságát jól jelzi, hogy a hét elején egy olyan levelet juttattak el az amerikai elnökhöz, amelyet 173 vállalat írta alá, és amiben arra kérik Donald Trumpot, hogy gondolja újra a Kínából importált lábbelikre kivetett vámok emelését, mert annak katasztrofális hatása lenne.

A legfrissebb számok alapján Észak-Amerikában már jelentősen lassult a bevételek növekedése, Európában és Dél-Amerikában pedig már csökken az értékesítés.

Az első negyedéves gyorsjelentés kapcsán a menedzsment gyenge első félévet jelzett előre, mivel a beszállítói lánc nem tudja kielégíteni a középkategóriás termékek iránti megnövekedett igényt, az év második felére azonban megoldódhat a probléma. Átmenetileg azonban az Adidas fokozottabban használ majd légifuvarozást, ami megnövelheti a költségeket, ráadásul 200-400 millió eurós bevételkiesés is jöhet Észak-Amerikában.

A spanyol futballválogatott fel akarja bontani a 2026-ig tartó szerződését az Adidasszal. (Az értékesítésben és a marketingben fontos szerepe van az ilyen szerződéseknek, de kétségtelenül magas költségekkel is járnak, ezért megítélésük nem egyértelmű)

Mit gondolnak az elemzők?

Árazás

Az elmúlt hetekben több rossz hír is érkezett az Adidasszal kapcsolatban, de ezek sem tudták tartósan lefelé nyomni az árfolyamot, miközben a kereskedelmi háború több szektor részvényeinek árfolyamát is nyomás alatt tartotta, az Adidasé csak emelkedik. Összegyűjtöttünk néhány sztorit:Az elemzők inkább optimisták az Adidas részvényeire, 16 elemző vételre, 18 tartásra, 2 pedig eladásra ajánlja a papírokat. Az elemzői célárak átlaga 243 euró, ami 8 százalékkal alacsonyabb, mint a mostani árfolyam, igaz, bőven vannak magas célárak is, az RBC 235-ről 275 euróra emelte a célárát, a legmagasabb célár pedig a Reuters adatbázisában 300 euró.Ekkora emelkedés után már egyáltalán nem olcsók az Adidas részvényei, P/E, de P/S és EV/EBITDA alapon is jóval magasabban árazott, mint a szektor, miközben a bevételek vagy a profit emelkedésének üteme alacsonyabb, mint a versenytársaknál.

Mit mutat a technika?

Nem volt nehéz az Adidasban kereskedni az elmúlt években, nagyon leegyszerűsítve egyszerűen csak venni és tartani kellett. Ha visszakorrigált az árfolyam fontos szintekre, akkor ott automatikus volt a vétel. Most azonban intő jel, hogy napi charton 71, hetin 79, havin pedig 73-as az RSI, vagyis masszívan túlvett már az árfolyam. Nagyobb biztonsággal korrekciókban lehet belenyúlni a papírokba, jelenleg a legutóbbi kitörés előtti sávozás felső széle, 256 euró környékén nyújthat támaszt, nagyobb korrekcióban 220 euró környékén lehet izgalmas az Adidas.