Globális kávészövetséget köt a Starbucks és a Nestlé

A Starbucks a frissen beérkező forrásból felpörgeti a saját részvény vásárlásait, amivel a részvényesek is jól járnak: 2020-ig 20 milliárd dollárt juttat vissza részvényeseinek részvény-visszavásárlás és osztalék formájában az amerikai cég.

A Starbuck részvényesei abból is profitálnak, hogy a részvény-visszavásárlások miatt a kávézólánc egy részvényre jutó eredménye is emelkedni fog.

A Starbucks termékei a Nestlé globális értékesítőhálózatán keresztül lényegesen több fogyasztóhoz juthatnak el, mint eddig.

Egész generációk nőttek fel a Starbucks kávéin, közülük főként a fiatalabbakat is elérheti akár más termékeivel is a Nestlé a Starbucks-kávékon keresztül.

Az egzotikus kávékeverékeken magasabb a marzs, mint a Nestlé más, csomagolt élelmiszerein, ez jótékonyan hathat a Nestlé marzsaira is.

A Nestlé bevételeire és profitjára 2019-től lehet pozitív hatással a deal.

Globális kávészövetséget köt a Nestlé és a Starbucks, a svájci élelmiszeripari vállalat 7,15 milliárd dollárt fizet az amerikai kávézóláncnak, hogy értékesíthesse a Starbucks kávéit a kávézólánc hálózatán kívül.Hogy kinek és miért jó ez a deal?A kávé termékcsoport már most is az egyik legfontosabb, legnagyobb és legmagasabb marzsokat biztosító szegmens a Nestlenél, olyan ismert márkákkal, mint a Nescafé, a Nespresso vagy a Dolce Gusto. Ebben a szegmensben, annak is a prémium szeletében szeretne tovább terjeszkedni a Nestlé, többek között a Starbucks deallel.Egyébként a Nestlé és a Starbucks kávészövetsége nem az első lépés az erősen felszabdalt szektor konszolidációjában, a JAB Holding magántőketársaság több akvizíciót is végrehajtott az elmúlt években (Douwe Egberts, Peet's Coffee & Tea, Keurig Green Mountain)