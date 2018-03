Globális központot hoz létre Magyarországon az Aldi

Biatorbágyon 2013. januárjában kezdte el működését az Aldi Dél vállalatcsoport európai üzleteinek informatikai támogatását végző IT-központ. A magyarországi áruházakat üzemeltető Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. keretén belül létrehozott osztály működésének kezdetén magyar, német és angol nyelven nyújtott első szintű, úgynevezett first-level informatikai támogatást mintegy 3300 európai Aldi-üzletnek. Az osztály által nyújtott szolgáltatás az áruházak rendeltetésszerű működéséhez szükséges informatikai berendezésekre és alkalmazásokra terjedt ki. Az elmúlt öt év során a first-level informatikai támogatás a második és a harmadik szintű, mélyebb informatikai ismereteket igénylő támogatással, majd további lépésben a vásárlóknak nyújtott ügyfélszolgálati feladatokkal kapcsolatos szolgáltatások ellátásával bővült, így a kezdetben 40 fővel működő osztály mára már közel 100 szakembernek biztosít munkát.Az Aldi Dél most úgy döntött, hogy itt hozza létre globális informatikai támogatási központjának egyik részét.A magyarországi service desk legfőképp első, de bizonyos esetekben második szintű informatikai támogatást nyújt majd az Aldi Dél vállalatcsoport leányvállalatai számára az új vállalatirányítási rendszer üzemeltetése során, amely a beszerzés, az üzletek üzemelése, a logisztika és a készletgazdálkodás mellett a pénzügy és a könyvelés területén is hatékonyan kiszolgálja majd az áruházláncot. A támogatást a vállalat szakemberei a magyar mellett német, angol, olasz, szlovén és francia nyelven végzik.Az informatikai támogatási tevékenység az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt.-ből új cégbe, az Aldi International IT Services Kft.-be kerül át. Az új társaság a biatorbágyi központ mellett második szolgáltató központot is nyit Pécsett, így a tervek szerint legalább 50 új munkahelyet hoz létre a Dél-Dunántúlon.