Gyárat épít a BMW Debrecenben: elektromos autókat is gyárthatnak majd

hagyományos és elektromos meghajtású autókat.

A BMW Group tovább bővíti gyártóhálózatát Európában, melynek jegyében új üzemet létesít Magyarországon, Debrecen mellett. Az új beruházás értéke eléri majd az 1 milliárd eurót. Az újonnan létrejövő üzemben akár évi 150 000 darab jármű gyártására lesz kapacitás és több mint 1000 új munkahelyet teremt majd.Szijjártó Péter a mai sajtótájékoztatón elmondta: a város melletti 400 hektáros területen a legmodernebb autóipari gyártási technológiákkal, egy gyártósoron állítanak elő

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Papp László, Debrecen polgármestere és Ésik Róbert, a Nemzeti Befektetési Ügynökség elnöke a bejelentésen, forrás: MTI / KKM

Pletykák már korábban is voltak

Miért pont Debrecen?

A céggel 14 hónapja tárgyalnak,

Elsősorban kiváló infrastruktúrájának, megfelelő logisztikai kapcsolatainak, valamint a meglévő beszállítói hálózat elhelyezkedésének köszönhetően esett a választás erre a területre. A környék szakképzett munkaereje szintén jelentős előny volt a választás során.

Fontos autógyártó Magyarország

A gyár helyszínének kinézett terület a jövő év második felére kerül a BMW tulajdonába, és jövőre már megkezdik a munkaerő toborzását.Évek óta folyik a találgatás arról, hogy melyik országban épít új üzemet a BMW a régiónkban. Romániát és Szlovákiát is az esélyesek között említették Magyarország mellett.Legutóbb áprilisban merült fel, hogy Magyarország is az esélyesek között lehet, ugyanis március végén megjelent egy kormányrendelet, amelynek értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a Hernádnémeti közigazgatási területén elhelyezkedő mintegy 80 ingatlanon, illetve véglegessé vált döntés alapján az ezen ingatlanokból kialakított területen megvalósuló, ipari telephely kialakításával és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő hatósági ügyeket. Ezek után kaptak szárnyra újra azok a pletykák, mely szerint Miskolc környékére új autógyártó érkezik, ami akár a BMW is lehet. Az elméletet erősítette, hogy több BMW-beszállító újonnan létesítendő üzemével kapcsolatban is felmerült Magyarország.A külügyminiszter kitért rá: a világgazdaságban olyan gyors és mély változások zajlanak, hogy modern kori ipari forradalomról lehet beszélni, ahol az új technológiák folyamatosan változtatják meg a siker kritériumait. Ebben az új korszakban a vállalatok versenyben állnak az új technológiák alkalmazásáért, az országok pedig a beruházásokért - magyarázta.Szijjártó Péter úgy látja, amikor Magyarország benevezett ebbe a versenybe, komoly érveket tudott felsorakoztatni az ország mellett, így az alacsony adókat, a rugalmas munkaerő-szabályozást, a duális szakképzést és a színvonalas informatikai, műszaki képzéseket.a BMW több európai várost is megvizsgált lehetséges helyszínként - közölte.A BMW közleménye szerint Debrecen ideális helyszín a BMW Group gyártókapacitásának bővítésére."A jövőben a BMW Group minden európai üzeme képes lesz elektromos és hagyományos meghajtású modellek előállítására. Az új gyáregységünk Debrecenben már képes lesz egyazon soron mind hagyományos robbanómotorral, mind elektromotorral ellátott járművek előállítására. Az üzem jelentős kapacitást hoz majd a globális gyártási hálózatunkba. Az új gyár a legmagasabb színvonalon működik majd a digitalizáció, a fenntarthatóság és a gyártási rugalmasság terén"-tette hozzá Oliver Zipse a BMW Group Igazgatótanácsának gyártásért felelős vezetője.Magyarország már jelenleg is fontos autógyártó helyszín, Kecskeméten a Mercedes, Esztergomban a Suzuki, Győrben az Audi gyárt személyautókat, Komáromban a BYD gyárt buszokat, motorgyártás pedig Győrben, és Szentgotthárdon az Opelnél történik.

Forrás: ACEA

Az Európai Unióban tavaly összesen 19,6 millió járművet gyártottak, ebből közel 17 millió volt a személyautó, a magyarországi gyártás 472 ezer volt, vagyis az összes Európában gyártott személyautó 2,8 százalékát Magyarországon gyártották. A debreceni BMW-kapacitás évente 150 ezres lesz, azzal a hazai autógyártó kapacitás közel harmadával nőhet.

Forrás: ACEA

Szükség van új üzemekre

A BMW Group új gyáregységének létrehozása tovább segíti majd globális növekedésünket. Miután jelentős beruházásokat hoztunk létre Kínában, Mexikóban és az USA-ban, most tovább erősítjük pozíciónkat Európában, mellyel egyensúlyt teremtünk az ázsiai, amerikai és az európai kontinens gyártóbázisai között

Európa a BMW Group gyártó-hálózatának legnagyobb szereplője, csak 2018-ban több mint 1 milliárd eurós befektetéssel fejlesztjük németországi gyárainkat, hogy felkészítsük azokat az elektromos járművek gyártásának legmodernebb technikai követelményeire

Globális hálózat tagja lesz a debreceni üzem

A globális autópiac növekedése, és ezen belül a BMW modelljei iránti kereslet emelkedése valóban szükségessé teszi új üzemek nyitását, ezért is épít autógyárat például Mexikóban vagy Oroszországban, a lengyel-orosz határhoz közeli Kalinyingrádban, és bővít Kínában a BMW.- mondta el Harald Krüger a BMW Group Igazgatótanácsának elnöke.- folytatta a vállalat első embere.A BMW világszerte 14 országban, összesen 30 gyártási helyszínen készít BMW-, MINI-, Rolls-Royce-modelleket, valamint BMW-motorokat, járműveit több mint 140 országban értékesíti.

Forrás: BMW

Európában 16 helyszínen rendelkezik gyárral a BMW, a debreceni üzem a 17. lesz.

Forrás: BMW