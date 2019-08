Gyárat épít a Volkswagen, de egy nagy szívességet kérhet cserébe

Hosszú egyeztetések után a Volkswagen úgy döntött, hogy Törökországban építi fel legújabb üzemét, ahol a konszernhez tartozó több márka autói készülhetnek.A német autógyártó nem kevés pénzt, 1 milliárd eurót költene az új üzemre, de nagyon úgy tűnik, hogy cserébe szeretnének valamit kapni: a Reuters úgy tudja, hogy a német cég vezetői egyeztetéseket folytatnak a török vezetőkkel az ország magas, autóvásárlást sújtó adóiról. A források nem mondták el, hogy milyen biztosítékokat szeretne az ügyben a VW, vélhetően a nagyobb motorral szerelt autók adójának csökkentéséről lenne szó. A források szerint a Volkswagennek az is megfelelő lenne, ha nem azonnal, vagy még a gyárépítés előtt változnának az adózási szabályok, hanem valamikor a jövőben, egy későbbi időpontban.Törökországban az autóvásárlást speciális fogyasztási adó terheli, amelynek mértéke 1.6 literes motorig 45-60 százalék, afelett viszont akár 100-110 százalék is lehet. Az adónak komoly hatása van a török autópiacra, a tavaly eladott autók 96 százaléka 1.6-os vagy annál kisebb motorral szerelt volt.A Volkswagen korábban más gyártási helyszíneket, például Bulgáriát is vizsgálta, végül Törökország mellett döntött, az országon belül a végleges helyszínt azonban még nem jelentették be.