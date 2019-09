Gyerekek után kémkedett a Google, pénzbírságot kapott

A videoportált azzal vádolták, hogy személyes információkat gyűjtött az úgynevezett HTTP-sütiken (angolul cookie) keresztül, amelyek követik a felhasználót a honlapok böngészése során. A felhasználók adatait gyermekeknek szánt YouTube-csatornákon gyűjtötték előzetes szülői tájékoztatás és beleegyezés lehetőségének biztosítása nélkül.A New York állam és az FTC kereseti kérelme szerint a YouTube dollármilliókat keresett azzal, hogy a HTTP-sütik felhasználásával célzott reklámokat küldött a szóban forgó csatornákra feltett videókat nézőknek. Az ügyben indított vizsgálat főleg a Mattel és Hasbro játékgyártó cégek Youtube-csatornáit vette górcső alá.A peren kívüli egyezség értelmében a Google-nak 136 millió dollárt kell fizetnie a fogyasztóvédelmi hatóság feladatát ellátó FTC-nek, míg 34 millió dollárt New York államnak.Az FTC közleménye szerint a személyes adatok engedély nélküli gyűjtésével a YouTube állítólag megsértette a gyermekek személyiségi jogainak online védelméről szóló - COPPA rövidítéssel is ismert - 1998-as törvényt, amely alapján szülői engedély hiányában tilos 13 évesnél fiatalabb gyerekek adatait gyűjteni. A megállapodás egyben véget vet a New York-i ügyészség és az FTC további nyomozásának az ügyben.A Google és a YouTube is biztosított mindenkit arról, hogy a jövőben világosan feltüntetik majd a gyermekeknek szánt videókat és az adatgyűjtés előtt bizonyítható módon bekérik a szülők engedélyét.