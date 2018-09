Gyorsítottak a Mol óriásberuházásán

A Mol és a német Thyssenkrupp vezetői aláírták a poliol üzemegységről szóló szerződéseket, amelyek a teljes technológiai hátteret lefedik. Ezzel az utolsó szakaszába lépett a Mol történetének legnagyobb organikus beruházása.Az 1,2 milliárd euróból megvalósuló üzem kivitelezése 2018 IV. negyedévében kezdődik és több ezer ember vesz részt majd az építkezésben, a működés a tervek szerint 2021 második felében indul. Az üzemkomplexum éves kapacitása 200 kilotonna lesz. A beruházás 200 munkahelyet teremt majd Tiszaújvárosban, a Mol csoport hazai petrolkémiai központjában. A magyar kormány 12 milliárd forinttal és 28 milliárd forint adókedevezménnyel támogatta a beruházást, amit az Európai Bizottság is jóváhagyott. A poliol a poliuretán alapanyaga, amelyet széles körben hasznosítanak az építőipartól a bútorgyártáson át az autógyártásig, textiliparig.Amint Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója elmondta, a poliolgyár az ország egyik leginnovatívabb üzeme lesz, amely gyorsított beruházásban készül majd el, így az eredeti tervnél hamarabb lesz kész - igaz, ennek ára is van, mondta Hernádi, konrétumokat azonban nem említett. A beruházás mérföldkő a Mol számára, Magyarország és a régió versenyképességét is erősítve, amely egy rendkívül összetett, védett technológia telepítéséről szól; itt nem elég a pénz - fogalmazott. Az üzem felépítésével a Mol egy csapásra az európai poliol piac szignifikáns szereplője lesz, de amellett, hogy a társaság profitabilitást erősíti, belépőt jelent a vegyipar további, kecsegtető területeire is - mondta Hernádi, aki azt is hozzátette, az új területen teendő következő lépés bejelentésére sem kell majd sokat várni. A Mol-vezér szerint a Thyssenkruppel is tovább építik partnerségüket.A projekt számunkra is egyedi, különleges, és jelenleg a legfontosabb - mondta el Marcel Fasswald, a Thyssenrupp Industrial Solutions ügyvezető igazgatója, aki szerint a beruházás a teljes régiós iparágat fejlesztani fogja. Az üzem felépítése ugyanakkor globális projekt lesz, ahová a világ számos országából alkalmaznak majd munkaerőt. A tiszaújvárosi gyár a legeneregiahatékonyabb, -környezetbarátabb és -automatizáltabb üzem lesz a világon - tette hozzá.A Thyssenkrupp világszerte mintegy 2500 termelő egység építésében vett részt, Magyarországon elődvállalkozása révén már 1878-ban megjelent. Napjainkban 1100 magyarországi alkalmazottja van, legutóbb egy 500 főt foglalkoztató autóalkatrész-gyártó üzemet építettek fel.