A keddi piaczárást követően tette közzé 2018-as éves beszámolóját az Appeninn, amelyből kiderült, hogy a társaság bevétele tavaly 42 százalékkal 7 millió euróra emelkedett, míg a profit is nagyot nőtt, a társaság tárgyévi átfogó eredménye 543,8 százalékkal 16,4 millió euróra emelkedett 2018-ban. A társaság közgyűlése az igazgatótanács javaslatát elfogadva úgy döntött, hogy a 2018-as év eredményét teljes egészében az eredménytartalékba helyezi, és az Appeninn a társaság menedzsmentje által tavaly megfogalmazott stratégiával összhangban a növekedésre fókuszál. A társaság számait kedvezően fogadták a befektetők, az Appeninn árfolyama 2,7 százalékkal került ma feljebb.

A nem kívánatos eszközök leválasztása és elhelyezése céljából egy saját "rossz bank" felállítását vitatták meg a Deutsche Bank vezetői arra az esetre, ha dugába dőlnének a Commerzbankkal folytatott összeolvadási tárgyalások - értesült a The Wall Street Journal.

Tovább dübörög a vállalati gyorsjelentési szezon 2019.04.24 08:37

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Emelkedéssel indult a hét második napja a tengerentúli tőzsdéken, a piaci szereplők a beérkező nagyszámú vállalati gyorsjelentésekre figyeltek, miután a Coca-Cola elemzői várakozásokat felülteljesítő számai mellett a Twitter is a vártnál erősebb számokat közölt. A Coca-Cola 1,8 százalékos erősödéssel zárta a keddi kereskedést, míg a Twitter árfolyama 15,7 százalékkal került feljebb. Az emelkedés a keddi kereskedés második felében is folytatódott, a Dow végül 143 pontos emelkedés mellett 0,6 százalékkal került feljebb, az S&P500 0,9 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett, az S&P500 és a Nasdaq is történelmi csúcson zárta a hét második napját.

A keddi kereskedés első felének esését sikeresen ledolgozta a magyar tőzsde, a BUX végül emelkedéssel zárta a hét második napját, a magyar tőzsde 43 245 ponton zárt, ami új történelmi zárócsúcsot jelentett. A hazai blue chipek felemásan teljesítettek, a Magyar Telekom 0,2 százalékos esés után 462 forinton zárt, míg az OTP 0,2 százalékkal került lejjebb, a bankpapír 12 980 forinton búcsúzott a hét második napjától. A Mol mindemellett 2,1 százalékos erősödés után 3380 forinton zárt, míg a Richter 2,5 százalékos emelkedés után 5845 forinton fejezte be a keddi kereskedést.

Mik az előjelek mára?

A vártnál kedvezőbb tengerentúli gyorsjelentések után az amerikai részvényindexek új történelmi csúcson zártak kedden, Ázsiában is emelkedéssel vágtak neki a hét harmadik napjának az irányadó részvényindexek, azonban a kereskedés második felére elromlott a hangulat, a Nikkei 0,3 százalékos esése mellett a hongkongi tőzsde 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a sanghaji tőzsde 0,1 százalékot esett. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt mínuszban járnak ma reggel, míg a határidős DAX 22 pontos mínusza 0,2 százalékos esést vetít előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A hét harmadik napján nem érkeznek kiemelt makroadatok, a befektetők a tengerentúli vállalati gyorsjelentési eredményeire fókuszálnak majd, miután szerdán ismét több, kiemelt vállalati beszámoló lát majd napvilágot.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerda délelőtt teszi közzé a Pénzügyminisztérium a márciusi, hazai államháztartási egyenleg részletes adatait, míg Németországból az áprilisi, IFO gazdasági hangulatindexét teszik közzé.

Szerdán teszi közzé beszámolóját többek között a Boeing, a Facebook, a Microsoft és a Tesla is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?