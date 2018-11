20 milliárd forintos hitelkeretet kapott a BIF az MFB-től - jelentette be a héten a társaság. A hírre nem változtatott az MKB Bank elemzője a BIF részvényeire vonatkozó célárán, a 12 havi célár továbbra is 2290 forint, ami 13 százalékkal van a jelenlegi árfolyam felett.

Az elmúlt hetekben nagyot esett az olajár, miután az Egyesült Államok többször jelezte, az Iránnal szembeni szankciók alól átmeneti mentességet ad azon országoknak, amelyeknek több időbe telik az iráni beszerzések helyettesítése, és az elmúlt hetek tartalék- és termelési adatai is arra utaltak, a kínálati hiánnyal kapcsolatos aggályok túlzóak. A lejtmenet pénteken is folytatódott, a WTI jegyzése 1,8 százalékos esés után 59,82 dollárra süllyedt.

Bár a tengerentúli tőzsdék közül az S&P500 és a Nasdaq is mérsékelt mínuszban zárta a hét negyedik napját, a pénteki kereskedésben estek a távol-keleti részvényindexek, miután a Fed a csütörtökön záruló kamatdöntése ülésén a jegybankárok szerint folytatódhat a monetáris szigorítás, a hangulatromlás pedig részben annak volt betudható, hogy a piaci szereplők egy része alighanem arra számíthatott, hogy a Fed lassíthat a kamatemelések ütemén. A befektetőket mindemellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa és ezzel párhuzamosan a kínai gazdaság lassulása továbbra is óvatosságra inthette.

Az OTP árfolyama 1,1 százalékkal került lejjebb, miután a befektetők az elmúlt napok jelentős szárnyalása után profitot realizáltak. Az OTP ma hajnalban tette közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését , a társaság az elemzők által magasabb bevételről számolt be a harmadik negyedévben és a bankcsoport profitja is magasabb lett az elemzői várakozásoknál, az OTP adózott eredménye 89,5 milliárd forint lett, ami minden idők második legmagasabb adózott eredménye.

Dőlnek a rekordok az OTP-nél, soha nem ért még el akkora bevételt a bankcsoport, mint az idei harmadik negyedévben, soha nem volt még akkora bevétele a horvát, a szerb és a román banknak, mint most, a profit csúcson van az ukrán, a román és a horvát banknál, rekordszinten a hitelek fedezettsége, és a bankcsoport korrigált profitja is új rekordot ért el, ha nem lett volna 6,8 milliárd forintnyi korrekciós tétel (többek között egy goodwill leírás miatt), akkor a számviteli eredményben is meglett volna az új csúcs, így csak minden idők legmagasabb harmadik negyedéves profitja jött össze, ha nem számoljuk az OTP Garancia eladásával megspékelt 2008 harmadik negyedévet. Összességében nagyon erős az OTP, ha az év végéig minden jól alakul, akkor nem csodálkoznánk, ha a bank elérné idén az egymilliárd eurós profitot, amiről nemrég Csányi Sándor beszélt. Az első 9 havi számok abszolút alátámasztják az elmúlt napok raliját az OTP-részvényekben, és utólag azt is elmondhatjuk, Csányi szingapúri alapja, a Sertorius megint jó időzítéssel vette az OTP-t.

