Ha európai cég akarunk lenni, akkor európai módon kell gondolkodnunk

Nyilván, ha nincs valami iránt igény, akkor nehéz azt eladni, de kétségtelen, hogy sok munkánk van abban, hogy megismertessük a programban rejlő lehetőségeket a hazai vállalatokkal. Nem gondolom azt, hogy a magyar vállalatok több kihívással szembesülnének, mint román vagy bolgár társaik. Abban, hogy nálunk több cég harapott rá az első körben a programra, biztos szerepet játszik az is, hogy sikeresen elmagyaráztuk azokat az értékeket, amiket közvetít az ELITE. Ezt jól jelzi a végeredmény is, a programban résztvevő cégek 99 százalékban ugyanis pozitív tapasztalatokról számolnak be. A BÉT egyik fontos szerepe ebben a folyamatban, hogy becsatornázza a vállalatok igényeit a már kialakított intézményrendszer felé, vagyis egyfajta hídszerepet tölt be a tőzsde.

A nemzetközi ELITE Program

A vállalatok külső finanszírozáshoz jutását támogató program, átfogó, a vállalati pénzügyi kultúra fejlesztését, a vállalatvezetők szemléletformálását támogató képzés. Olyan vállalatvezetési és finanszírozási ismereteket, illetve network-öt nyújt, amely nemzetközileg is versenyképessé teszi a vállalkozásokat, és megnyitja az utat a tőzsdei, valamint egyéb külső finanszírozási formák felé. A program Olaszországból indult, de nem csupán európai országokra fókuszál, a kontinensen kívül a tengerentúlról és a világ számos más országából is csatlakoztak cégek, például az Egyesült Államokból, Brazíliából, Mexikóból, de találunk olyan vállalkozásokat, amelyek székhelye Kenyában, Szaud-Arábiában, vagy Marokkóban található. Európában az ELITE Italy, ELITE UK és ELITE International csoportokba jelentkezhetnek az érdeklődő cégek. Az ELITE International 112 tagvállalatból áll, amely 25 különböző ország cégeit fogadja - akár Európán kívülről is; Magyarország 17 tagvállalattal az első ebben a rangsorban. A színvonalas nemzetközi vállalatfejlesztési képzés jóval több, mint oktatási program. A csatlakozó vállalatoknak és vezetőiknek kapcsolatépítési lehetőségük is nyílik hasonló méretű és tevékenységű európai nagyvállalatokkal, befektetőkkel, kereskedelmi bankok képviselőivel és tőzsdei szakemberekkel való találkozásra. Az ELITE Program meghonosításával a BÉT a hazai vállalatok számára egy Európában már befutott, és a hazai sajátosságokhoz igazított programot tesz elérhetővé. A gyors növekedést ambicionáló hazai vállalatok vezetői változatos formában szerezhetnek új ismereteket az előadóktól és a program többi résztvevőjétől.

A mi munkánk alapvetően arról szól, hogy valamilyen szinten érett vállalatokat próbáljunk beterelni egy közös rendszerbe. Olyan vállalatokat, amelyek már túlvannak a seed fázison, van piacképes termékük, szolgáltatásuk, növekedési fázisban vannak. Ebbe a csapatba úgy lehet bekerülni, ha a vállalat kvalitatív és kvantitatív kritériumokot teljesít: amit mi figyelünk, az az, hogy az árbevétel legalább 3 milliárd forint legyen, vagy ha annál kevesebb, akkor magas növekedési fázisban legyen a cég, az EBITDA-marzs érje el az 5-10 százalékot, az eladósodottság legyen alacsony, és legyen nyereséges a vállalat. Ehhez kell egy hiteles, szakmai menedzsment, amelyik nyitott arra, hogy részt vegyen egy ilyen programban, ráadásul, mivel a képzés angol nyelven folyik, Londonba és Milánóba kell utazni hozzá, olyan tulajdonosra, cégvezetőre van szükség, aki jól beszél angolul, és időnként el tud távolodni a napi operációból.

Ha csak a kvantitatív mutatókat nézem, akkor több mint 2000 olyan vállalat van ma Magyarországon, amelyik ELITE-képes lenne. Tavaszi és őszi aktív kampányainkkor médiamegjelenéseken, valamint partnereinken keresztül ezeket a vállalatokat igyekszünk megszólítani, de bankokat, tanácsadókat is bevonunk azért, hogy minél több vállalat értesüljön a programról. A tavaszi kampányunk még javában tart, de már elmondhatom, a most induló nemzetközi csoportban legalább öt magyar cég biztosan képviselteti magát.Mi egy 28 éves családi vállalkozás vagyunk, édesapám 15-20 éve kiszállt a napi ügymenetből, de mindig volt olyan vezető, aki vitte a céget, három évvel ezelőtt pedig én vettem át az irányítást. Az ELITE Programban való részvétel célja részben az üzletszerzés is volt. Nálunk a bevételek 20-25 százaléka származik külföldről, a célunk az, hogy ez az arány minél magasabb legyen, hiszen nagyobb és stabilabb piacról beszélünk, ráadásul, ha ott versenyzünk, sokkal inkább rá vagyunk kényszerítve olyan innovációra, ami például a Szent István Bazilika előtt kiállított installációnkon is látható. Ha csak a magyar piacon versenyeznénk, akkor nem lennénk rákényszerítve arra, hogy világszínvonalú gépparkunk legyen, hogy folyamatosan fejlesszünk és kutassunk új megoldások után. A programban való részvétel másik célja az volt, hogy szerettem volna a komplett menedzsmentemet egy kicsit kimozdítani a napi magyar valóságból, mert, ha európai cég akarunk lenni, akkor európai módon kell gondolkodnunk, még akkor is, ha a program végén vagy öt éven belül sem tervezzük, hogy tőzsdére lépünk. Ha egy cég eljut oda, hogy a befektetők azt mondják: ebbe a cégbe hajlandó lennék befektetni, mert megfelelő a struktúrája, menedzsmentje, know-how-ja, piaca, folyamatai, akkor mi már elértük a célunkat, és ehhez egy fontos lépcső az ELITE. A Program fontos tapasztalata, hogy látjuk, más területen működő cégek is hasonló problémákkal küzdenek, a problémák gyökerei ugyanazok, mint nálunk, ezeket pedig közösen meg tudjuk vitatni, így sokszor teljesen új szemszögből látunk dolgokat. Gyakorlati hozadéka is van már a Programnak: egy izraeli 3D-nyomtatókat gyártó céggel is együtt vagyunk az ELITE-ben, akiktől tavaly decemberben vettünk egy nyomtatót, most pedig már azon dolgozunk, hogy a 3D-s nyomtatást hogyan tudjuk termékké alakítani, hogyan tudjuk az ügyfelek igényeit még jobban kielégíteni.

Nekünk abszolút nem evidens, hogy egy ilyen programban részt vegyünk. Az Első Pesti Malom egy 175 éves részvénytársaság, amely egy olyan iparágban működik, amelyre sokan azt mondják, hogy ennél unalmasabb, kevésbé stabil, vergődő piac nem sok van Európában, ennek ellenére nálunk is szükséges a változás, az, hogy a vállalatunkat növekedési pályán tartsuk, hogy reagáljunk a változó ügyféligényekre, ezért kell folyamatosan tanulnunk. Az ELITE Programban különböző szektorokból érkező vállalatokkal találkozunk, amiknek másfajta gondjai, nehézségei vannak, mégis hirtelen egy nyelvet tudunk beszélni, amikor arról van szó, hogyan változtassuk meg a cég struktúráját, milyen innovációs utat járjunk be, hogyan alakítsuk át a menedzsmentet. A cég működésének az alapproblémáit kezdjük el közösen átgondolni és feszegetni a saját határainkat. A cél azonban mindig ugyanaz, egyszerűen jobbak szeretnénk lenni, hogy folyamatosan a növekedés útján legyünk, stabilabbá váljunk.

Béflex

55 ezer munkaóra, 17 ezer dekorációval töltött óra, 10 ezer órányi kreatív gondolkodás, 174 ezer nm2-nyi digitálisan nyomtatott anyag, 11 ezer liternyi festék, 3 ezer liter életmentő kávémennyiség, 110 ember és 1326 kéz, aki mindebben részt vállal. És ezek a számok még csak a 2017-es évet igyekeznek valamelyest visszaadni. A Béflex egy többek közt üzletek tetejére, vagy totemoszlopokra cégtáblákat, modern üzletberendezéseket és hatalmas, épületekre vagy áruházakba kerülő nyomatokat gyártó cég, amely ma már egy hárommilliárd forint feletti árbevételű hazai középvállalat, ami 110 munkavállalójával egy európai színvonalú fővárosi telephelyen működik. A Béflexnek jelenleg három üzletága van: a grafikai megvalósítások (épülethálók, molinók, beltéri dekorációs eszközök, rendezvényekre, például a FINA úszó vb-re kihelyezett épület méretű molinók tervezése, kialakítása) a signage (világító feliratok, totem oszlopok, tető reklámok, kül- és beltéri LED-es megoldások) és a bútor-display terület. Ez utóbbinál a dizájnos boltok különleges, egyedi hangulatot árasztó, márkaszínekből kialakított, sokszor futurisztikus berendezéseiről van szó. A cég szeretne 2-3 éven belül tőzsdére érett vállalattá válni.

Ma már régen nem elég az, amit mondjuk néhány évtizede csináltunk, hogy reggel beindítottuk a malmot, hétvégén meg lekapcsoltunk, és közben nap mint nap minden ugyanúgy zajlik. Máshogy kell dolgozni, át kell gondolni a folyamataidat, a menedzsment felépítését, vagy hogy a cég struktúrája mennyire követi le azokat a stratégiai igényeket, amelyeket a piac támaszt. A mezőgazdaságban erre mindenképpen nagy szükség van, és lehet, hogy mi még jobban ki vagyunk téve ennek, mint egy technológiai vagy IT-cég, de a növekedés mellett a változás igénye és az erre történő reagálás szerintem mindenkinek ugyanolyan probléma.Nálunk amit szektorspecifikusnak tudnék mondani, hogy egy folyamatosan változó piacról beszélünk, változnak a vevői igények és a marketingeszközök, mindig ki kell találni valami újat, ami még kisebb, még jobban világít, és ebben vagy ott vagy technológiailag legelöl folyamatosan, akár úgy, hogy te veszed meg először a gépet, és akkor van kb. fél éved, amíg te tudsz menni a piac előtt, és ezt vagy ki tudod használni, vagy nem, vagy vannak olyan embereid, akik tudnak ebbe a fejlesztésbe annyi mérnöki órát beletenni, amivel egyre szélesebb igényeket tudsz kielégíteni. Minden abba az irányba megy, hogy egyre gyorsabban kell eredményeket produkálni, senki nem akar már heteket várni egy megoldásra, még akkor sem, ha van 300 üzlete, és azt akarja, hogy annak a 300 üzletnek a kirakata Európa-szerte másképp nézzen ki. Van, aki ezt kijelzőkkel akarja majd megoldani, nekünk pedig fel kell készülnünk erre: hogy a piacunk teljesen át fog alakulni. Lehet, hogy az a nyomtatás, amivel mi foglalkozunk, egy niche szegmens lesz, és a core bizniszünk el fog tűnni, mindent átvisznek kijelzőkre. Nem tudjuk, hogy 10 év múlva mi lesz, mert annyira gyorsan változik a világ, de a szerkezetnek, a menedzsmentnek, a komplett cégkultúrának késznek kell lenni arra, hogy lehet, hogy 5-10 év múlva teljesen mást kell majd csinálnunk. Pedig ugyanúgy azt fogják mondani, hogy te marketingeszközökkel dolgozol, lehet, hogy az most digitális nyomtatást és világító reklámot jelent, de 10 év múlva lehet már egy masszív szoftverfejlesztő csapatunk lesz, amelyik a kijelzőkkel kontentet fog előállítani. Az ELITE erre a változásra készít fel, mert felteszik azokat a kemény kérdéseket, amiket egy magyar középvállalat lehet nem tesz fel magának, és ilyenkor néha elszégyelled magad, hogy erre sem gondoltunk. Ez engem először nagyon bántott, hogy milyen hülyék vagyunk, de rájöttem, hogy pont ez a lényeg, hogy ezekre a kérdésekre megtaláld a releváns választ a folyamat során. Így sokkal ellenállóbb leszel és stabilabb működést tudsz biztosítani akár a külföldi terjeszkedés során, akár a meglévő piaci pozíció megtartásakor.Folyamatosan kapunk kérdéseket, amikre reagálnunk kell, és amin a menedzsmentnek el kell gondolkodnia. Fontos, hogy itt mondjuk egy MBA-vel szemben nem várjuk meg, hogy végig menjünk a teljes programon, és csak utána hasznosítjuk a tanultakat, hanem szinte azonnal próbáljuk megosztani a gondolatokat a menedzsmenttel, folyamatosan azon gondolkodunk, hogy érdemes-e egy új területben gondolkodni, átalakítani a céget, a struktúrát, a stratégiát, vagy lefektetni azokat a pontokat, amelyek nálunk még hiányoznak. A legveszélyesebb szerintem is az, ha egy középvállalat megreked valahol, ez még a malomiparban is igaz. Mi is évtizedeken keresztül hagyományosan kétfajta lisztet gyártottunk, miközben most, részben a programnak köszönhetően 10-féle gabonából már 60 féle lisztet gyártunk. Az egészségtudatosság, a fogyasztói szokások változása, a környezeti hatások, a technológiai fejlődés kikényszerítik a változást a malomiparban is. Fontos, hogy a program keretében sem mondja meg senki, hogy mit csinálj másképp egy malomban, erre nekünk kell rájönni.Sokszor te benne vagy, és nagyon érted, hogy mivel foglalkozol, de ha ezt nem tudod gyorsan és egyszerűen összefoglalva elmondani valakinek, akkor még nem vagy ott, hogy ténylegesen értenél ahhoz, amit csinálsz. Folyamatosan csiszoljuk le a felesleget, hogy a céget kifelé is úgy tudjuk megmutatni, hogy ez egy egész legyen, és mindenki számára érthető persze.Sokan azt gondolják, hogy a külső befektetők, tanácsadók valami gonoszságot mondanak, és biztos, hogy rosszul látják a dolgokat, de van egy rossz hírem, mégpedig az, hogy a világ nem csak gonosz, hanem néha reális is. Viszont amit róluk mindenképpen tudni kell, hogy ezek az emberek nagyon hasonló módon gondolkodnak, legyen az befektető, bank, piaci partner. Ők pontosan ugyanazokat a dolgokat figyelik a vállalatoknál, ezért fontos, hogy ez a magyar vállalatvezetők fejében benne legyen, teljesen mindegy, hogy el akarják-e adni azt a vállalatot vagy nem. Fontos, hogy tudják, hogy az a bank, befektető, bárki mit néz, mit figyel, az ő cégében, és tudjanak ugyanazon a szinten beszélgetni velük, tudjanak az ő fejükkel gondolkodni, mert az a cégvezető akkor fog tudni értéket teremteni hosszú távon, ha betagozódik ebbe a gyakorlatilag több évszázados rendszerbe, amiben a befektető él, mozog, és gondolkodik. Ezért kell, hogy ehhez idomuljon kicsit a magyar vállalati gondolkodás. Lehet, hogy már elcsépelt ez a cégem a termékem gondolat, de attól még igaz. Ha valakinek el kell mondani, hogy a malomiparban vagy a vizuális kommunikációban éppen mi a trend, akkor nyilván nagyon sokat tudnának beszélni, de ha röviden kell elmondani azt, hogy milyen érettségi fázisban áll a cég, mik a tervek stb., nos akkor már látunk nagyon eltérő gyakorlatokat. A program végén nincs vizsga. Kapsz egy tanúsítványt, amit kitehetsz a falra, de nem ez a lényeg. Ennek a programnak akkor van értelme, ha az ember ezt hasznosítja is. Nem véletlenül, egy befektetői prezentációval zárul az egész, amikor valós befektetők előtt egy összefoglaló prezentációt tart a cégről a vezetőség, amit lehet, hogy sosem tartott még. Amikor hozzánk a BÉT-re bejönnek cégek más ügyben tárgyalni vagy akár konkrét tőkepiaci tervekkel, nagyon "meredek" dolgokat is látunk, még akkor is, amikor jó pár milliárdos árbevételű cégekkel van dolgunk. Nem az a kérdés, hogy valaki holnap be akar-e jönni a tőzsdére, sajnos a csomagolással is foglalkozni kell, elég sokat. Mert ezek súlyos szorzóértékeket jelentenek. És nap végén nagyon nem mindegy, hogy azt az EBIDTA szorzót mivel teszi magasabbra a vállalat.

Első Pesti Malom

Az Első Pesti Malom 50 000 tonnát meghaladó éves őrlőkapacitásával hazánk legnagyobb malomipari vállalatai közé tartozik. A cég jelenlegi formájában 2000-ben jött létre: 4 malomüzemet, egy gabonatárházat üzemeltet, valamint érdekeltséggel rendelkezik egy takarmánykeverő és agripelletet előállító üzemben is. A cég sikertermékei a különleges lisztek (több féle rozsliszt, a gluténmentes kukorica- és rizsliszt, pizzaliszt, graham-búza liszt), ezen kívül bio gabonákból készült lisztek előállításával is foglalkoznak. A cég adottságaiból és a kor igényeiből adódóan a különleges őrlemények piacán való vezető szerep betöltésére törekszik. Jelenleg mintegy 150 fő az állandó foglalkoztatottak létszáma.

Egyrészt nagyon fontos az innováció, folyamatosan kell fejleszteni, mindig szükség van az új ötletekre, mindig meg kell találni az innovatívabb termékeket, megoldásokat, mert, ha ezt nem csinálod, nem integrálod a céged életébe, akkor lemaradsz. A másik fontos tapasztalat, hogy nem jó az, ha te kitalálsz valamit, és tudod, hogy igazad van, de rohansz előre, hátranézel, és senki nincs mögötted. Akkor vissza kell menned öt mérföldet, hogy megint találkozz néhány kollégával. Nem elég erre rájönni, ezen gondolkodni, érezni, hogy mit kéne tenni, ehhez kell egy háttércsapat is. És ez nem olyan könnyű. Egy malomvezetőnek, aki ugyanazt csinálja, amióta megszületett, azt mondani, hogy nem biztos, hogy ez a jó megoldás, és meggyőzni őt, hogy mit kellene máshogy csinálni, ez egy komoly kihívás.Az ELITE Program egyik része külföldön, elsősorban Londonban és Milánóban zajlik, de a köztes időszakokban a BÉT szervezésében a magyar vállalatoknak rendszeresen tartunk képzést Magyarországon is. Ez azért jó, mert az itthoni programokon többen is részt tudnak venni a cégtől, és magyar nyelven folyik a képzés, ez is segít egy kicsit a magyar viszonyokba beültetni azokat a kérdéseket, amiket tanulunk. A mi esetünkben alapvetően a vezérigazgató, illetve én veszek részt a nemzetközi programokon.Én azt próbálom követni, hogy amikor frissek az élmények, kicsit hidratálom a dolgokat, de utána megosztom a kollégákkal, a menedzsmenttel. Bemutatok egy-két olyan releváns gondolatot, slide-ot, ami vitaindító, és egy menedzsermeetingen ezt elkezdjük építgetni.Én igyekszem mindegyiken ott lenni, de nem sikerül mindig. A legtöbb esetben a pénzügyi igazgatómmal vagyok, vagy ha épp pénzügyi rész van, akkor csak ő megy, de például az innovációnál van nálunk egy dizájncsapat-vezető hölgy, ott például vele voltam. A kereskedelem résznél a salesszel vettem részt a modulon. Mindig megpróbálom azokat az embereket bevonni, akiknek ez a területük. Nálunk nincs intézményesített rendszere a dolognak, de mivel vannak negyedéves, féléves meetingjeink, a problémák megoldásába hozzuk be inkább az ELITE-en tanult dolgokat.Szerintem a BÉT szerepe az, hogy egy platformot biztosítson arra, hogy a vállalatok fejlődjenek, innováljanak, gondolkodjanak a változásról. Innoválni nem lehet parancsszóra egy teremben pár óra alatt. Az ELITE-ben az a jó, hogy lehetőséget teremt arra, hogy a vállalatvezetők közösen gondolkodjanak. Nyilván van egy csomó olyan tudás is, ami új lehet az adott vállalatvezetőnek. Mindenkinek van egy hozott anyaga, valaki közgáz végzettségű, valaki életében nem tanult pénzügyekről, teljesen mindegy. Az a lényeg, hogy egy adott időpillanatban egy szervezet részei, és azért dolgoznak, hogy az a szervezet jobb legyen. Hogy ez a massza jól működjön, teljesen mindegy, hogy egyénenként milyen a tudásbázis, mert azt látjuk, hogy az általában nem szokott összeadódni. Erre ez a platform nagyon jó lehetőséget teremt, hogy ezt egy egységgé össze lehessen tenni. Ebben mi abszolút partnerek vagyunk. Mi ettől függetlenül is felajánljuk a cégeknek, hogy ha stratégiában vagy bármiben tudunk segíteni, akkor csináljuk, találkozzunk minél többet. Vannak workshopok, vannak ELITE napok, csinálunk kiegészítő modulokat itthon, megpróbáljuk elhozni azokat a tanácsadókat, akiket nem biztos, hogy ki tudnának fizetni a vállalatok, és bemutatni, hogy ők mit gondolnak bizonyos témákról, legyen az akár cégértékelés, kockázatkezelés. Attól függ, mire van szüksége az adott vezetőnek. Nyilván beavatkozni nem tudunk és nem is szeretnénk egy ELITE-es vállalat stratégia fejlesztésébe, mint ahogy a tőkepiacon sem abba, hogy valaki mekkora tőkét emeljen és hogyan adja el magát a papírt. De erre nincs is szükség, nem is igénylik a vállalatok. Ne felejtsük el, hogy a BÉT-en is épül egy olyan tudásbázis, ami unikális a magyar piacon. Mi az utóbbi 2,5-3 évben legalább 300-400 céggel beszéltünk mélyrehatóan dolgokról, ami szerintem nem egy magától értetődő tudás ma a pénzügyi-gazdasági-tőkepiaci szektorban, máshol nem biztos, hogy megvan ez a mély ismeretanyag, ami most nálunk rendelkezésre áll ebben a formában. Mi ezt próbáljuk továbbadni, fejleszteni a vállalatokat, visszajelezni, hogy mi az, ami szerintünk jó, és mi az, amit jobban lehetne. Abba soha nem fogunk beleszólni, hogy valaki hogyan értékesítse a termékét.A BÉT meghívott szereplőként néha részt szokott venni a programon, hogy mi is lássuk, mit kapnak a hazai cégek. Mi elég jól ismerjük az anyagokat, tudjuk, hogy mi a vonalvezetés. Minden tavasszal és minden ősszel ugyanaz indul el. Ebből a szempontból a BÉT csak egy külső szereplő, de nyilván itt is az igényfelmérésen van a hangsúly. Ha egy vállalat azt mondja, hogy nekünk ez annyira nem tetszik, vagy ezt lehetne máshogy, vagy beszéljünk többet valami témáról Magyarországon, mert ebből nem kaptam annyit, amennyi engem érdekel, akkor mi erre reagálunk és igyekszünk úgy kialakítani az ő programtervüket, hogy az nekik jó legyen. Egyébként az utazást mindenki egyénileg oldja meg, bár az a tapasztalat, hogy szoktak lenni például közös sörözések.Az elején nagyon soknak tűnt: vagy ELITE modulon voltunk, vagy online kurzust csináltunk, vagy BÉT-es rendezvényen ültünk, vagy interjú volt, vagy más cégeknek meséltünk arról, hogy milyen jó ez a program. Egyébként mindenki maga szokott kimenni Londonba, Milánóba, de azért már van egy társaság, akikkel elmegyünk utána vacsorázni vagy sörözni. Volt olyan is, amikor Londonban például két nagy, egyébként konkurens magyarországi informatikai cég vezetője ült le egymással beszélgetni egy vacsoraasztalnál, jó ezt látni, nekem ez motivációt ad.: Nem az utazás a sok, de az első év nagyon intenzív. Cégenként azért változó ez, mert annyit veszel ki a programból, amennyit akarsz, de ha nem veszel ki sokat, akkor nincs értelme a programnak. Kéthavonta van két nap Londonban vagy Milánóban, de közte nagyon sok energia megy az anyagokra. Hogy az ember felkészüljön ezekre a találkozásokra, kapunk előzetesen anyagokat, amiket át kell gondolnunk, a cégre speciálisan megcsinálni, utána ezeket az információkat megpróbáljuk megosztani. Ettől lesz sok. Illetve vannak ezek a csoportok, ebben van 3-5 magyar cég, de van még 15 másik nemzetiségű vállalat is. Ezekkel viszont csak ezeken az alkalmakon találkozol. A magyar cégekkel meg összejövünk, akik különböző időpontokban indultak, azokkal meg a magyar dolgokat tudjuk megosztani. Ennek a kettőnek a kombinációja nagyon jó. Hogy egy kenyai fenntartható erőforrás fejlesztő céggel, egy bolgár logisztikai céggel meg egy szerb sütőipari céggel, aztán itthon pedig hazai cégekkel gondolkodunk együtt a saját releváns problémáinkon. Elkerülhetetlen egy kicsit, hogy ami Londonban történik az ott is marad. Sok mindenről beszélünk, sok mindent vitatunk meg és osztunk meg egymással, az sem számít, ha konkurenciával ülsz egy asztalnál a pubban. Ezt mindenki jól tudja kezelni.

Az a lényeg, hogy ha ajtóstul rontunk a házba, általában nem jó válaszokat kapunk. Ugyanez igaz a tőzsdével kapcsolatban is. A harmadik mondatban biztosan előkerül sok minden, aminek nem kellene előkerülnie. Mi azért szálltunk be ebbe a termékbe, mert el tudjuk hinteni azt a gondolatcsírát a vállalatvezetők fejében, hogy legalább elkezdjenek azon gondolkodni, hogy ez neki jó-e, megérheti-e, vagy sem. A Program végén tud tenni egy olyan összevetést, hogy megismertem a lehetőségeket a tőkepiacon, és lehet, hogy erre nekem nincs szükségem, lehet, hogy ebből tudnék profitálni. Ez az, amit a vállalatvezetők nagy számban nem végeznek el. Mi azt szeretnénk, hogy legalább tudják, hogy mit nem választanak. Nagyon sok mindenen lehet vitatkozni, hogy sokba kerül-e, megéri-e, hoz-e akkora értéket, de ez egy értelmes vitatkozás, mintha azt mondjuk csípőből, hogy a tőzsde egy marhaság. Azért csináljuk ezt a programot, hogy erre az útra rátereljük a vállalatvezetőket, elsősorban arra az útra, hogy mit jelent az, ha egy külső tőkéstársat be akarok vonni. Ennek nemcsak a tőzsde lehet a terepe, sok más platform is lehet, de ha ez a fajta gondolkodás megvan, az már nekünk nagyon jó. Nagyon óvatosak vagyunk, aki már kommunikálja magáról, hogy szeretne a tőzsde irányba elindulni, azt támogatjuk, és természetesen visszük ezt a hírt, de aki még nem gondolkodik ilyesmiben, azt nem erőltetjük. Ebből a Programból közvetlen hasznunk nincs, mégis, amiért csináljuk, az azért van, hogy bár egy profitorientált szervezet vagyunk, és a piacról származnak a bevételeink, ugyanakkor mégiscsak van egy piacépítő funkciónk is, amit el kell látnunk. Ha valaki tőzsdére jön a végén, az nekünk nagyon jó.Mi azért veszünk ebben részt, hogy versenyképesebbek legyünk, hogy a hazai és a nemzetközi porondon jobbak legyünk. Minden tekintetben. Nincs céldátum, nincs egy olyan határozott elképzelés, hogy mi most azért veszünk részt a programban, mert megvan a tőzsdére lépésünk időpontja. Azért érdemes egy középvállalatnak részt venni az ELITE Programban, mert ha jobb, versenyképesebb a cég, jobban látja a lehetőségeit, megnyílnak előtte a különböző finanszírozási lehetőségek és gyakorlatok, az az egész vállalati szektornak a fejlődését szolgálja. Utána, hogy a cég hová fejlődik, milyen ütemben, vagy kit milyen pénzügyi megoldások érdekelnek, már másodlagos kérdés.Nekünk az a célunk, hogy megteremtsünk egy versenyképes és hatékony működést támogató struktúrát, meglegyen az a növekedés, ami alapot ad arra, hogy 2-3 év múlva eldönthessük, hogy megállunk azon a szinten, ahová eljutottunk vagy a további fejlődés érdekében bevonunk külső tőkét. Magyarországon egy organikus növekedésből elég nehéz kilépni az európai piacra. Ahhoz valami nagyon speciális dolgot kell, hogy tudj, mint a Prezi. A mi piacunkon vagy külső tőkét vonunk be, valakivel összeállunk, vagy tőzsdére lépünk, vagy más befektetési lehetőséget keresünk. Mi azt tűztük ki célul, hogy ha megcsináljuk az ELITE Programot, adunk magunknak 2-3 évet, hogy eljussunk egy olyan pontra, döntési helyzetbe, hogy ha egy befektető megnézi a céget, akkor azt mondja: igen, ez egy olyan cég, amelyikbe érdemes befektetni, amelyikbe be akarok fektetni.A versenyképesség elég fontos téma mostanában, és ha valami versenyképes, akkor ez a Program az. Általában a közgazdászok úgy gondolkodnak, hogy CAPEX alapon veszek egy eszközt, abból mit tudok kihozni, és az mennyire versenyképes. Ez nagyon jó, és ez adja az értékteremtés alapját a vállalatban, de egyre fontosabb szerepe lesz a puha tényezőnek is, hogy hogyan van összerakva a cég, milyen a struktúra, van-e nemzetközi elképzelés, hogyan viselkedek a versenytársakkal. Ez egy csomó olyan tényező, ami vállalati értéket teremt, és ami a versenyképességnek egy elengedhetetlen kritériuma lesz a jövőben. Aki ezekkel a dolgokkal nem foglalkozik tudatosan, teljesen mindegy, hogy ennek a programnak a keretében vagy magától otthon, az lemarad a versenyben.