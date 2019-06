Hadat üzen a bliccelőknek a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató

A Nemzeti Útdíjfizető Szolgáltató Zrt. (NÚSZ) vezérigazgatója a társaság tavalyi évével kapcsolatban elmondta, hogy a NÚSZ árbevétele 6 százalékkal 315 milliárd forintra nőtt 2018-ban, ami rekordot jelentett, a társaság az első öt éve alatt 1 500 milliárd forintos összforgalmat generált, míg a cég az idei évre körülbelül 20 százalékkal magasabb, 370 milliárd forintos bevételt tervez az idei évre.Bartal Tamás mindemellett kiemelte, hogy a társaság egy több éve tartó negatív folyamatot szeretne megfékezni, és fellépni a bliccelők ellen. A NÚSZ vezérigazgatója szerint miközben a magyarok egyre inkább betartják a szabályokat, addig a külföldiek esetében megnőtt a jogosulatlan úthasználatok mennyisége, miután tavaly a társaság 252 ezret meghaladó jogosulatlan úthasználatot regisztrált tavaly az e-útdíj rendszerében, aminek a 77 százaléka a nemzetközi teherforgalomhoz volt köthető. Az e-matricák esetében 70 százalékos volt a külföldiek által elkövetett visszaélések aránya.A NÚSZ a rendszámukat letakaró kamionok ellen úgy lép fel, hogy fényképeket készít a járművekről, amelyet később az adóhatóság számára továbbítanak, majd a megörökített részletekből nyomozati úton beazonosítható jármű ellen a hatóságok fel tudnak lépni a későbbiekben. Bartal Tamás hozzátette, hogy a szellemkamionok és a potyázók ellen megoldást jelent a menet közbeni útdíjellenőrzés is, a hazai fejlesztés keretében a NÚSZ öt autóját kamerákkal szerelték fel, így a szemből jövő teherautók esetében menet közben is kiszűrhetővé válnak a bliccelők.A NÚSZ vezérigazgatója szerint a környezetvédelmi kategóriák ellenőrzését az indokolja, hogy az e-útdíj rendszerében visszaélhetnek a jármű környezetvédelmi besorolásával, mivel a kedvezőbb emissziós besorolású motorhoz alacsonyabb útdíjfizetési kötelezettség társul. Ezt eddig főként a rendőrség ellenőrizte, azonban az idei évtől a különböző terheléseknél a NÚSZ is fokozattan vizsgálódik majd, elsősorban a külföldiekre fókuszálva. A társaság tervei szerint 2020-tól élesítik és teljeskörűvé teszik a rendszert, jövőre minden kamera előtti elhaladásnál képesek lesznek megmondani, hogy a 3,5 tonnánál nehezebb járművek környezetvédelmi besorolását helyesen adták-e meg.