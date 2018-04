Hamarosan mindenki megtudja, hogy érintett-e a Facebook adatbotrányában

Letiltottuk a "This Is Your Digital Life" weboldalt, amit az egyik ismerősöd használhatott. Erre azért került sor, mert a Facebookon tárolt információidat megoszthatta a Cambridge Analytica nevű céggel.

Mától kezdve minden felhasználó hírfolyamában megjelenik egy "védd meg az adataidat"-link ami átnavigál egy oldalra, ahol mindenki ellenőrizheti, hogy milyen alkalmazások és honlapok érték el a profiladataikat. Ezzel egyidőben el is lehet távolítani őket. A link felett azok a felhasználók, akik adatait megszerezhette a Cambridge Analytica, kapnak egy értesítést:A legutolsó adatok szerint a Cambridge Analytica 87 millió Facebook-felhasználó profiljához férhetett hozzá jogtalanul, ebből 70 millió lehetett amerikai állampolgár. Az adatlopási botrányban 32 ezer magyar lehetett érintett.