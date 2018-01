Hamarosan nem munkahelyeket, hanem szakmákat fogunk váltogatni

a GDP-t tekintve már a 6%-ot közelíti az ICT szektor hozzájárulása;

Magyarországon a világon a 4. leggyorsabb 4G hálózat;

a magyar emberek naponta átlagosan 2,5 órát töltenek az interneten.

Digitális és valós világ: ez egy vagy kettő?

A Z és az Alfa generáció tagja nem is tudják értelmezni ezt a fajta megkülönböztetést, hiszen nekik egy világ létezik, online és offline csatornákkal, élményekkel, kapcsolatokkal, és ezek értéke között nem látnak különbséget.

Így változik a munka világa

Utóbbi például azt jelenti, hogy a munkavállalók hamarosan nem munkahelyeket fognak váltani, hanem szakmákat. Jellemzően párhuzamosan több munkaadót szolgálnak majd ki a digitális térben dolgozva részmunkaidős foglalkoztatásban vagy projektalapú megbízások keretében

Aki lemarad, az kimarad

Mindennek része lesz a folyamatos önfejlesztés, amit szintén digitális megoldások tesznek széles körben elérhetővé, hiszen a tudás egyre kevésbé kötődik intézményekhez, vagy társadalmi rétegekhez, ahogy teret hódít az online edukáció (Coursera, TED)

Ehhez hozzátartozik, hogy alapvetővé válnak a digitális készségek, így aki boldogulni akar, annak alkalmazkodnia kell. A digitális tudás a társadalmi rétegződés új dimenzióját fogja jelenteni a közeljövőben: a szegény-gazdag szakadékhoz hasonló ollót hoz majd létre, hogy valaki lépést tart-e a technológiai fejlődéssel vagy sem.

A digitalizáció erősen jelen van hazánkban az üzleti életben és a hétköznapokban egyaránt:Épp ezért muszáj felmérni és figyelembe venni a digitalizáció hatásait, hiszen a fogyasztók és a vállalatok szokásait egyaránt átformálják ezek a trendek - mondta elvezérigazgatója. A telekommunikációs vállalat ésmarketingkutató cég közös kutatásának eredményeités, a kutatócég ügyfélkapcsolati igazgatói mutatták be.A kutatás eredményei alapján fontos nézetkülönbség van a különböző generációk tagja között azzal kapcsolatban, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a valós világ. Az 1980-as évek előtt született X generáció tagjainak - akik nem születtek bele a digitalizációba, hanem tanulással tudnak abban helyt állni - ez a világ nem egyenlő az igazival, és nem is értik, hogy a fiatalabb generációk miért fordítanak rá nagy figyelmet, a valódi rovására. Ezért hallunk olyanokat, hogy, vagyFolyamatos kapcsolatban vannak a digitális világgal, és az internetkapcsolat számukra olyan természetes, mint az X generáció számára az elektromosság, a "digitális megvonás" pedig számukra épp olyan frusztráló, mint másoknak az áramszünet.A fenti kettősség sok családban okoz félreértéseket, feszültségeket, de fontos megérteni, hogy a fiatalabb generációk - akik oktatási, társadalmi és üzleti szempontból is a jövőt jelentik - számára csak egy világ van, aminek megkerülhetetlen alkotórésze a digitalizmus. A munka és munkavállalás terén is erősödik a digitális megoldások jelenléte, ami hatással van az irodai terek átalakulásától kezdve, az irodában töltött idő mennyiségén át az uralkodó munkavállalási formákig.- mondta el Tolnai Gábor.A személyes kontaktus az ezzel kapcsolatos félelmek ellenére nem tűnik el, csak más készségek kerülnek előtérbe: egyre fontosabbá válnak például a soft skillek, mint a kreativitás, empátia és a kommunikáció.- mondta Hegedüs László, aki példaként hozzátette, hogy már Magyarországon is elérhető digitális OKJ-képzés azoknak, akik a villanyszerelő szakmát szeretnék megtanulni a digitális térben.A digitális kompetenciák jelentik majd a társadalmi mobilitás kulcsát, és ez olyan vízválasztó lehet, mint az angol nyelvtudás volt a rendszerváltás után: aki tudott angolul, gyorsan építhetett sikeres karriert, aki később csatlakozott be, az kicsit lemaradt, aki pedig később sem tanult meg angolul, az kimaradt.