Három magyar cég csatlakozott a BÉT ELITE-programjához

Az ELITE Programhoz újonnan csatlakozott magyar vállalatok:

Agri-Corn Kft: A Civita márkanévről ismert cég GMO-mentes termelésből származó, gluténtől, laktóztól, adalékanyagoktól és vegyszerektől mentes, "farm-to-table" élelmiszereket gyárt.



Chemark Kft: A növényvédő szerek európai piacának meghatározó vállalkozásaként gyártással és a hozzá kapcsolódó logisztikai szolgáltatással foglalkozik.



Első Pesti Malom- és Sütőipari Kft: A társaság 4 malomüzemet és egy gabonatárházat üzemeltet, Magyarország egyik legnagyobb malomipari vállalataként vezető szerepet tölt be Budapest és vonzáskörzeténnek lisztellátásában. Érdekesség, hogy a tőzsde 1864-es alapításakor már forogtak a parketten a cég elődje, a Pesti Hengermalom részvényei.

Május 3-án elindult az ELITE Program legújabb köre. Az új nemzetközi csoportban 3 magyar vállalat, a, az, illetve azis képviselteti magát; két élelmiszeripari és egy vegyipari céggel gyarapodott tehát a hazai résztvevők köre. A nemzetközi csoport 10 európai, két mexikói és egy kenyai cégből áll.A Budapesti Értéktőzsde 2016 novemberében kötött együttműködési megállapodást a Londoni Tőzsdecsoport kkv-képzésre fókuszáló leányvállalatával, az ELITE SpA-val, hogy a nemzetközi best practice-ek átadására és a hazai sajátosságok megismerésére egyaránt alkalmas vállalkozásfejlesztési Programot kínálhasson a növekvő magyar középvállalkozásoknak. Tavaly 10 magyar vállalat már megkezdte a kétéves képzést, ez a kör bővült most három újabb társasággal.Az ELITE Programhoz az évek során már több mint 850 vállalat csatlakozott európai és nemzetközi szinten 36 ország 35 szektorából, jelenleg 13 aktív résztvevővel hazánk az egyik legtöbb cég által reprezentált ország az ELITE International Programban. A BÉT és a Londoni Tőzsdecsoport célja a Programmal egyaránt az, hogy minél több kkv ismerje a tőkeági finanszírozási formák széles skáláját és váljon - rövidebb vagy hosszabb távon - tőzsdeképessé.Ennek megfelelően a jelentkezések nem személyhez kötöttek, hanem maga a vállalat vesz részt a Programban, az egyes tematikus modulokat (például stratégiaalkotás vagy vállalatértékelés) a legrelevánsabb vezetők hallgathatják meg vagy egyszerre akár többen is részt vehetnek az adott kurzuson.