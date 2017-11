Hat év alatt 60 százalékkal esett vissza a Magyarországra bejegyzett kínai cégek száma

A közlemény szerintAz 1 milliárd forint feletti árbevételű cégek száma 2010 végén 6 volt, most viszont 9, ami 50%-os emelkedés. Érdemes egyébként hozzátenni, hogy a felszámolás alatt álló cégek aránya 2010-ben 11% felett járt, most 2,4%.A 61%-os darabszám csökkenésnek számos oka lehet a közlemény szernt, ezek közül aMíg 2010 környékén a kínai cégek jelentős része problémás volt, a helyzet mára sokat javult. Míg 2010 végén a kínai érdekeltségű cégek több mint 11 százaléka állt felszámolás alatt, mára ez az arány 2,5 százalékra csökkent, és ezzel a kínai cégek a többi nemzetközi érdekeltségű céghez viszonyítva is stabilnak tekinthetők. A kínai nagyvállalatok számának lassú, de biztos növekedése is arra utal, hogy az itt maradt kínai cégek már stabilabban működnek, mint a 2000-es évek elején.A kisebb cégek esetében jellemző lehet az a gyakorlat, hogy sikeres működés esetén a tulajdonosok letelepednek Magyarországon, sőt akár még állampolgárságot is szerezhetnek. Ettől a pillanattól kezdve, hiszen a tulajdonosok magyar állampolgársággal és magyarországi lakcímmel rendelkeznek.A kínai cégek számának visszaesésének harmadik oka pedigA külföldi tulajdonosok folyamatosan keresik a cégeik működéséhez szükséges legoptimálisabb környezetet, és a folyamatos versenybe előnybe kerülhettek más régiók. Ebből a szempontból fontos lehet a napokban zajló Kína-Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozó. A találkozó kimenetének függvényében újra növekedésnek indulhat a kínai cégek száma hazánkban is.A kínai kapcsolatok másik típusa az export-import. Kína világgazdaságban elfoglalt helyéből egyértelmű, hogy, de Kínába exportáló hazai cégek is akadnak azért. Jelenleg is több mint 40 hazai cég exportál Kínába, de ezen a területen azért van még fejlődési potenciál bőven.A hazánkban működő kínai érdekeltségű cégek közel fele nagykereskedelemmel foglalkozik, de szintén jelentős a kiskereskedő cégek száma is. Az egyéb ágazatok közül még a vendéglátás és a tanácsadás jellegű tevékenységek emelkednek ki - zárul a közlemény.