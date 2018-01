Hatalmas béremelés a Lidlnél - Itt a 700 ezres bruttó!

2016 januárja óta összesen 52%-os béremelést valósít meg a Lidl Magyarország a bolti és raktári fizikai munkavállalók körében. Közel 4000, az üzletekben és a logisztikai központokban dolgozó, fizikai munkát végző munkavállalót érintő, átlagosan 20 százalékos béremelést hajt vége a Lidl Magyarország 2018. március 1-jétől.A béremelést követően a bolti dolgozók számára havi 290 ezer és 320 ezer forint közötti bruttó járandóság érhető el, 8 órás munkaidőben. Emellé a Lidl Egészségprogram éves szinten 96 ezer forint értékű komplex egészségügyi szolgáltatását is biztosítja minden munkavállalója számára a vállalat, amely országszerte magánklinikai környezetben kínál számukra prevenciós és a gyógyulást elősegítő kényelmes, gyors és ingyenes megoldásokat.Az üzletvezetők esetében az elérhető havi bruttó járandóság 658 ezer forinttól egészen 720 ezer forintig terjedhet, 8 órás munkaidőben. Az áruházlánc - korlátlan magáncélú használattal, minden költséget 100%-ban átvállalva - személyautót is biztosít üzletvezetőinek, akik szintén igénybe vehetik a vállalat által garantált egészségügyi szolgáltatást.A Tesco decemberben jelentette be , hogy a szakszervezetekkel kötött megállapodás értelmében további 2,8 milliárd forintot fordít a kiskereskedelemi dolgozók béremelésére. Az áruházláncnál 2018 januárjától 197 ezer forintra emelkednek a legalacsonyabb bérek. A béremelés összesen 14 100 kollégát érint, a bérek pedig átlagosan 10 százalékkal emelkednek a vállalatnál.A Blokkk.com gyűjtése szerint az Auchanban (beosztott boltos, vagy raktáros pozícióban) az átlagos kereseti lehetőség 247 ezer forint 2017 novemberétől. Így a meghirdetett 234 ezer forintos kereseti lehetőség az átlag alatt van. Összehasonlításuk szerint bolti eladói munkakörben az Aldi, a Tesco és a Lidl fizet a legjobban, cafeteriával együtt számolva.Kalkulációjuk szerint az Aldi 15% körül mozgó emelést adott az eladóknak idén, amit a munkaerőhiány is magyaráz. Az árufeltöltőknél úgy látszik, jobban áll a cég, mert ott csak 10% körüli az emelés, a nyolc órára vetített kereseti lehetőség 250 ezer forint körül jár (de itt is vannak még egyéb juttatások is).