Hatalmas beruházást jelentettek be Miskolcon

Az eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy a 14,1 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 2,65 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.A miniszter szólt arról is, hogy tavaly a magyar gazdaságnak rendkívüli világgazdasági körülmények között sikerült prosperálnia, a magyar gazdaság "egyedülállóan" jó, kiváló teljesítményt, rekordévet produkált.Összességében soha annyi pénzt nem fektettek be a cégek, mint tavaly, 98 nagy beruházást jelentettek be a társaságok 1380 milliárd forint értékben. Ezekhez a kormány 135 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hozzá - mondta Szijjártó Péter.