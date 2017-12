Hatalmas cégbirodalmakat építenek Mészárosék

Fontosabb bejelentések az elmúlt időszakban



Az Opus közvetett befolyást, a csoport magántőke alapja pedig 36,16 százalékos tulajdont szerez a Mátrai Erőműben

A Konzum 24,9 százalékos tulajdonrészt szerezhet a CIG Pannóniában, a CIG 6,2 százalékos tulajdonosa lehet a Konzumnak.

2018 február végére 18 magyarországi és 5 külföldi hotel tulajdonosa lesz a Konzum

Tőkét emel az Opus, ennek nagy részét a Wamsler gyárrekonstrukciós programjára fordítja

A Konzum csoport 49 százalékos részesedést szerez az Appeninnben

A Konzum csoport 49 százalékos befolyást szerzett az MKB Bankban

Haladhatunk sorban.Azon dolgozunk, hogy az elmúlt időszakban bejelentett tranzakciók maximálisan transzparensek legyenek a részvényeseink és a piacok számára. Így volt ez, amikor részesedést szereztünk az Appeninnben, de a héten közzétett szálloda-tranzakcióknál és a CIG Pannóniában várható tulajdonszerzés bejelentésénél is. Most az történt, hogy részben a magántőke alapunk által megvásárolt vagyonelem kerül be a tőzsdei társaságba, ami azért mérföldkő az életünkben, mert ez az első lépés, hogy kezelt vagyonból a tőzsdei cég szempontjából saját vagyon legyen, ebből profitálnak a részvényeseink, a bejelentett tranzakciókkal hatványozottan nő a vállalat értéke. A CIG Pannóniánál és a szállodáknál azt a megoldást választottuk, hogy gyakorlatilag az előző napi záróáron rögzítettük az árfolyamot. A befektetők szempontjából ez kifejezetten kedvező. A tőkeemeléseket piaci árfolyamon valósítottuk meg, ennek az az üzenete, hogy számunkra a kisrészvényeseink nagyon fontosak, ahhoz pedig, hogy komoly nemzetközi befektetési holdingot tudjunk létrehozni ezekből a tőzsdei vállalatokból, szükségünk van a kis- és az intézményi befektetők hosszútávú bizalmára.Azt látjuk, hogy az intézményi befektetők képviselői most már nem csak eljönnek a prezentációinkra, előadásainkra, de a rendkívüli közgyűlés kapcsán megkapott részvénykönyvünkből két fontos dolog is kiderült. Egyrészt az, hogy a két évvel ezelőtti 400 helyett most már több mint 2700 részvényese van a Konzumnak, az Opusnak pedig még több, másrészt, hogy a fontosabb nagy hazai és külföldi intézményi befektetőknek van már részesedésük a vállalatban. Az intézményi befektetők jelenléte nagyon fontos állomás egy tőzsdei társaság történetében, hiszen hitelesíti a tőzsdei vállalat átlátható működését, növeli stabilitását és javítja reputációját. Az, hogy a nagybefektetők eleinte távolságtartók, érthető, hiszen időre van szükség ahhoz, hogy elemezzék a vállalatot, megértsék a működését, fontos, hogy transzparensnek találják, ehhez pedig idő kell.

A Konzum és az Opus fundamentumai egyre erősebbek, ezt támasztják alá a héten tett bejelentéseink is. A Konzum részesedést szerezhet a CIG Pannóniában, de jelentős turisztikai portfolió is bekerül a vállalatba, ezzel Közép-Kelet-Európa egyik meghatározó szállodavállalata jön létre, a Wamslernél pedig gyárrekonstrukciót indítunk, amelynek keretében profilváltást nem tervezünk, a beruházással alkalmassá tesszük az öntödéket arra, hogy ne csak kizárólag kályhát és kandallót tudjunk gyártani. Egy európai színvonalú vállalatokat szeretnénk létrehozni Salgótarjában. De, hogy az eredeti kérdéshez visszatérjek, a tőzsdei cégek közül a CIG és az Appeninn esetében relatíve könnyen megbecsülhető a vállalatok értéke, hiszen egy iparágban, tiszta profillal működnek, az Appeninn esetében a nehézséget esetleg az okozhatja majd, hogy ha lesznek nagyobb, stratégiai jellegű fejlesztések, akkor azokat a hagyományos hozamalapú módszerekkel nem könnyű beárazni. A Konzum árazásánál érdemes a mutatószámos módszert, a P/E vagy a P/BV alapú árazást választani. Az árazásnál kapaszkodót jelenthet az az előrejelzés, amit a saját tőke várható alakulásával kapcsolatban a már bejelentett tranzakciók alapján adtunk. A Konzum csoport konszolidált saját tőkéje a tranzakciók zárásakor az idén június végi 4,5 milliárd forintról 54,5 milliárd forintra emelkedhet, miközben a részvénydarabszám a mostani 20,86 millió darabról közel 32 millió darabra nőhet.A Konzum egy befektetési holding, nem érdemes bankokkal, vagy a BÉT-en forgó blue chippekkel összehasonlítani az árazását, mert a társaság eltérő növekedési fázisban van ezekhez a cégekhez képest. De ha mégis összehasonlítást szeretne, akkor azt láthatja, hogy például az OTP közel 2-es P/BV szorzón forog, miközben a Konzum a jelenlegi becsült saját tőke értékhez képest 3 - 3,5-es szorzón mozog. Az gondoljuk, hogy ez a tranzakciók után is várhatóan így lesz.A 2017-re várható profittal kapcsolatban annyit elárulhatok, hogy az első féléves számokat (a Konzum teljes átfogó jövedelme 4,2, az Opusé 2,1 milliárd forint volt - a szerk.) csupán megduplázva egy igencsak konzervatív várakozást fogalmaznék meg, egyrészt azért, mert több konszolidációs körbe vont vállalatunk második féléve szezonálisan erősebb, mint az első, másrészt a már bejelentett tranzakciók miatt egyszeri extra tételek is megjelennek, mint például az Opusban a muraui szálloda eladása kapcsán realizált közel 1,1 milliárd forint, ráadásul a tőzsdei cégeink árfolyama is jelentősen emelkedett, így az átértékelési hatás is jelentős lesz.

A nemzetközi számviteli szabályok, az IFRS alapján számoljuk az átfogó eredményt, a hasonlóan működő vállalatok is így tesznek. A Konzumhoz hasonlóan működő, tőzsdén jegyzett román befektetési alap, a Franklin Templeton által többségben tulajdonolt Fondul Proprietatea eredményének például a 85 százaléka a részesedéseinek átértékeléséből származik. De hogy maradjunk a másik eredménykategóriánál, csalódott lennék, ha jövőre az új struktúrában, már a Konzum Nyrt. alatt lévő szállodaportfólió, a megvásárolt új szállodákkal együtt 4,5 milliárd forintnál alacsonyabb EBITDA-val működne.A befektetőknek tisztában kell lenniük az átértékelési hatás működésével, de azzal, is, hogy a társaságunk mindent megtesz azért, hogy az eredmény egyre nagyobb hányada ne átértékelődésből, hanem a fundamentumok által, a leányvállalatok eredményéből, saját tőke növekményből származzon. Ennek a célnak az eléréséhez járul hozzá a szállodaportfólió megvásárlása, a befektetés az Appeninn-be vagy a tőkeemelés a CIG Pannóniában. Ezek a vállaltok jövőre már jelentős eredményt termelhetnek, nem beszélve az Opus-ról, ahol szintén stratégiai tranzakciókra készülünk, melyek erősíteni fogják a másik befektetési holdingunk fundamentumait is.Tudatos stratégia mellett tervezzük az akvizícióinkat, nem ad-hoc vásárlásokat hajtunk végre, ezért én a kisgömböc hasonlatot nem tartom jónak. Csak olyan vállalatokra van szükségünk, amelyek eredményt termelnek és illeszkednek az ágazati stratégiáinkba.Akár láthatnánk is ilyen vállalatokat, de alaposan meg kell fontolnunk, hogy hány tőzsdei cég ideális a portfóliónkban. Ha regionális, közép-európai mércével is értelmezhető méretet szeretnénk elérni, akkor nem érdemes szétforgácsolnunk a tőkénket túl sok tőzsdei cég megvásárlásával. A célunk egyébként az, hogy hosszútávon a Konzum és az Opus is bekerüljön az MSCI feltörekvő piaci indexbe.A héten bejelentett tranzakcióknak az az üzenete, hogy most kezdődik igazán az az időszak, amikor fundamentumokkal töltjük meg a platformjainkat, újabb vagyonelemek fognak érkezni a Konzumba és az Opusba is, erős növekedési fázisban vannak a cégeink.Örülünk annak, hogy hozzájárulhatunk a pozitív folyamatokhoz a magyar tőzsdén, hiszen míg korábban gyakorlatilag három papír, az OTP, a Mol és a Richter adta a hazai tőzsdei forgalom több mint 90 százalékát, addig ma már hét részvény, de azért azt is látni kell, hogy nem véletlenül fektetnek a befektetők részvényekbe, az alacsony kamatkörnyezetben mindenki hozamot keres. Nem szeretnénk álszerénynek tűnni, a hazai tőzsdei forgalom emelkedésében nekünk is van szerepünk, de a kedvező makrogazdasági folyamatok jelentőségét nem szabad alulbecsülnünk.Ahogyan mondtam, nem szabad más szektorban működő blue chippekhez hasonlítani a Konum teljesítményét. Persze szórakoztató lehet eljátszani a számokkal, de ha komolyra fordítjuk a szót, akkor elmondhatjuk, hogy más fejlődési szakaszban vagyunk, mint a nagy hazai tőzsdei társaságok, és egyébként sem azért építjük a cégeinket, hogy velük versenyezzünk, ők más iparágban tevékenykednek, még akkor is, ha stratégiai pozíciókat készülünk kiépíteni az energiatermelésben vagy éppen a pénzügyi szektorban. Mindkét vállalatunkkal nagy terveink vannak, jelentős befektetési holdingokat szeretnénk felépíteni, de nincs értelme az összehasonlításnak a mai nagy magyar tőzsdei cégekkel.

Azt gondoljuk, hogy egy akkora vállalatcsoport kiépítéséhez, mint amiben mi gondolkodunk, a tőzsdei jelenlét az ideális, más formák egyszerűen nem alkalmasak minden típusú befektető eléréséhez, a tőzsdei jelenlét számunkra a megfelelő komplexitást és rugalmasságot adja. Nagy lehetőséget látunk a következő években is a tőkepiacban, például a tőkebevonási lehetőségek miatt. Nem gondoljuk, hogy a transzparens működés olyan hátrány lenne, amit nem lehet megtenni azokért az előnyökért, amelyek kiaknázhatók a tőzsdei jelenlétből.Sok jó nemzetközi példát tudnánk mondani, a Blackrocktól a Berkshire Hathawayig, persze nem csak a volumen alapján, hanem a struktúrájukban vagy a működésükben látható profizmusuk miatt.