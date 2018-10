Hatalmas zuhanás vár a techcégekre

Szerdán hatalmasat estek a tengerentúli részvényindexek, miután a piaci szereplők az emelkedő állampapírhozamok, a globális kereskedelmi háború gazdasági növekedésre gyakorolt negatív hatásai miatt aggódtak. Bár a hét negyedik napján felpattantak az amerikai tőzsdék, a csütörtöki piaczárás után beérkező vállalati gyorsjelentések alaposan elrontották a tőkepiaci hangulatot, míg a mai, ázsiai kereskedésben az USA és Kína közötti kereskedelmi konfliktus ismét óvatosságra intette a befektetőket.Bár a csütörtöki piaczárás után jelentő Amazon a harmadik negyedévben rekordprofittal örvendeztette meg a piaci szereplőket, az árbevétel azonban elmaradt az elemzői várakozásoktól, mindemellett a karácsonyi szezon miatt kiemelten fontos negyedik negyedévre a cég a várt 73,8 milliárd dolláros árbevétel helyett ''csupán'' 66,5-72,2 milliárd dolláros árbevételt vetített előre, amely 10-20 százalékos növekedési ütemet jelentene a lezárt negyedév 30 százalékos növekedési ütemével szemben. Az Amazon árfolyama hatalmasat esett zárás utáni kereskedésben, a mai,A Google anyavállalata, az Alphabet is a várt feletti profitról számolt be tegnapi gyorsjelentésében , azonban az árbevétel alulmúlta az elemzői várakozásokat, ami két nem fordult elő a társaságnál. Mindemellett a profit marzsok csökkenését is rosszul fogadták a piaci szereplők, az Alphabet nagyot esett a zárás utáni kereskedésben, míg a társaság részvényei a pénteki,A technológiai óriások vártnál gyengébb gyorsjelentései mellett a befektetőket a növekedési kilátások romlása is aggasztja, a pénteki piacnyitás előtt teszik majd közzé a harmadik negyedéves amerikai GDP-adatot, a várakozások szerint második negyedéves kiemelkedő 4,2 százalékról 3,3 százalékra lassulhatott az amerikai gazdaság növekedése. Amennyiben a vártnál gyengébb GDP statisztika látna napvilágot, az tovább ronthatja a hangulatot. Az amerikai határidős részvényindexek pedig jelentős esést vetítenek előre a pénteki piacnyitásra, a Dow Futures 329 pontos esése 1,3 százalékos esést vetíthet előre, míg a határidős S&P500 1,8 százalékos esést vetít előre a pénteki piacnyitásra.

A határidős Nasdaq 247 pontos mínusz mellett 3,5 százalékos zuhanást vetít előre a pénteki piacnyitásra.