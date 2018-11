Nagyot emelkedett a hétfői kereskedés első felében a Konzum és az Opus árfolyama is, az emelkedést nagyban támogathatta a Világgazdaságban megjelent hír, miután Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese a lapnak arról beszélt, hogy a fúzióra készülő Opus-Konzum csoport már a jövő év első felében megjelenhet a nemzetközi tőkepiacon . A nap végére a Konzum lendülete elfogyott, és a cég részvényei végül 0,4 százalékkal kerültek lejjebb, az Opus azonban 6,3 százalékos erősödéssel búcsúzott a hét első napjától.

Az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos beérkező, egymásnak ellentmondó beszámolók elbizonytalanították a befektetőket az amerikai-, és a kínai elnök november végi találkozója felé közeledve. Az amerikai tőzsdék esnek a hétfői piacnyitástól távolodva, a Dow 235 pontos mínusz mellett 0,9 százalékkal került lejjebb, az S&P500 is 0,9 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,8 százalékkal került lejjebb. A technológiai szektor gyengélkedésében a Wall Street Journal ma beszámolója is szerepet játszhat, miután a lap szerint az Apple a múlt héten ismét csökkentette a társaság új okostelefonjóból, az iPhone XR-ből előállítani kívánt gyártási mennyiséget. Az Apple árfolyama 3 százalékkal került ma lejjebb.

Hatalmasat esett a bitcoin árfolyama a múlt hét harmadik napján, a kriptodeviza napon belül 15 százalékos mínuszban is járt, majd közel 11 százalékos eséssel zárta a szerdai kereskedést, letörve ezzel a fontos, 6000 dolláros szintet. A lejtmenet a hét második felében is folytatódott, majd a bitcoin árfolyama hétfőn tovább esett, a kriptodeviza árfolyama 5,5 százalékkal került ma lejjebb.

Hatalmasat estek ugyanakkor a Renault részvényei, miután japán lapértesülésekre hivatkozva a Reuters arról számolt be, hogy őrizetbe vehetik Carlos Ghosn-t, a Nissan elnökét és a Renault elnök-vezérigazgatóját, miután a gyanú szerint Ghosn eltitkolhatta a fizetésének egy részét a hivatalos dokumentumokban. A Renault árfolyama 13,8 százalékot zuhant.

A kereskedelmi háborús bizonytalanság ellenére az irányadó európai részvényindexek közül a DAX és a francia tőzsde is pénteki záróértéke közelében jár, a brit FTSE 100 0,1 százalékkal került feljebb, míg a milánói börze 0,5 százalékot emelkedett.

Zuhan a Renault árfolyama 2018.11.19 10:12

Őrizetbe vehetik a Nissan elnökét, számolt be róla a Reuters a japán Asahi lap értesüléseire hivatkozva. A Renault elnök-vezérigazgatói posztját is betöltő Carlos Ghosn a gyanú szerint a valós fizetésénél alacsonyabb jövedelmet vallott be. A hírre a Renault árfolyama 5,9 százalékkal került lejjebb.