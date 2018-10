1. oldal

Nagy eséssel zárt a magyar tőzsde 2018.10.11 17:14 Nagyot estek szerdán az amerikai tőzsdék, az ázsiai börzék is nagyot zuhantak, az európai börzék is eséssel indították a mai napot, bár a csütörtöki nap második felében az indexek ledolgoztak egy keveset a korábbi esésükből, a mai piaczárás felé közeledve az európai részvényindexek ismét lefordultak és amerikai tőzsdék is esnek. A negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is eséssel zárt, a BUX index 917 pontos mínusz mellett 2,5 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül egyedül a Richter volt képes emelkedni, a gyógyszergyártó árfolyama 0,4 százalékkal került feljebb. A Magyar Telekom mindemellett 0,6 százalékkal került lejjebb, míg a Molnak és az OTP-nek különösen rossz napja volt, az olajvállalat árfolyama 3,9 százalékkal került lejjebb, a Mol 2902 forinton zárta a csütörtöki kereskedést, míg az OTP 3,1 százalékkal került ma lejjebb, a bankpapír 9835 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától.

Tovább emelkedhet a Mol, míg az OTP fontos támaszok felé közelít 2018.10.11 16:52 Az amerikai részvényindexek jelentős szerdai zuhanása után az ázsiai tőzsdék is nagyot estek ma, míg az európai tőzsdéken is lejjebb kerültek ma, bár az európai börzéken az esés mértéke nem volt drámai. A befektetőket az emelkedő állampapírhozamok és a globális kereskedelmi háború okozta növekedési kockázatok egyszerre aggasztották, a borús részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is nagyot esett, a blue chipek grafikonjait megvizsgálva a Mol technikai képe továbbra is kedvező, míg az OTP a mai esése után hamarosan újra fontos támaszok közelébe érkezhet meg. tovább a cikkhez...

Találkozhat az amerikai és a kínai elnök, javult a hangulat az amerikai tőzsdéken 2018.10.11 16:09 A nagy szerdai zuhanás után már felfelé kapaszkodtak a tengerentúli tőzsdék, a tegnapi esés után az emelkedő állampapír hozamok és a monetáris szigorítás miatt aggódó befektetők egy része kedvezően fogadta a várakozásokat alulmúló inflációs statisztikát. A hangulatot mindemellett azok a beszámolók is javíthatták, amelyek szerint Donald Trump a következő hónap folyamán esedékes, Argentínában megtartott G20-as csúcson találkozhat majd a kínai elnökkel. A hírt követően azonban kissé alábbhagyott a lendület, az amerikai tőzsdék szerdai záróértékeik közelében járnak.

A szerdai zuhanás után mérsékelt eséssel nyitottak a tengerentúli tőzsdék 2018.10.11 15:36 Az amerikai részvényindexek hatalmasat zuhantak tegnap, az eladói nyomás pedig később az ázsiai börzékre, majd az európai tőzsdékre is átgyűrűzött. A tengerentúli tőzsdék bár eséssel vágnak neki a hét negyedik napjának, az esés azonban mértékelt, miután a határidős Dow korábban 350 pontos esést is mutatott. A csütörtöki piacnyitás után a Dow 98 pontos esés mellett 0,4 százalékkal került lejjebb, míg az S&P500 0,3 százalékkal került lejjebb.

Mérsékelt eséssel nyithat Amerika 2018.10.11 14:57 A tengerentúli tőzsdék hatalmas szerdai esése után az ázsiai részvényindexek is eladói nyomás alá kerültek ma, míg az erősen negatív részvénypiaci hangulatban az európai börzék is esnek, miután a befektetőket az állampapír hozamok emelkedése mellett a globális kereskedelmi háború növekedésre gyakorolt negatív hatásai egyszerre aggasztották. Bár a határidős Dow korábban 350 pont feletti esés mellett 1 százalék feletti esést vetített előre a mai piacnyitásra, azonban a mínuszok később enyhültek, miután az Egyesült Államokban közzétették a szeptemberi fogyasztói árindexet. A szeptemberi inflációs adat havi és éves összevetésben is alulmúlta az előzetes várakozásokat, kérdés, hogy a vártnál mérsékeltebb ütemben növekvő inflációs statisztika képes lehet-e megnyugtatni a monetáris szigorítás miatt is aggódó befektetőket. A határidős Dow 0,5 százalékos esést vetíthet előre a mai piacnyitásra.

Esnek a Mészáros-papírok, a 4iG azonban ismét szárnyal 2018.10.11 14:32 Míg a magyar tőzsde a csütörtöki kereskedés második felében sem talált magára, a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó részvények árfolyama is nagyot esett ma, az Appeninn, 3,6, a CIG Pannónia 2,6, míg az Opus árfolyama 1,9 százalékkal került lejjebb. Különösen rossz napja van a Konzumnak, bár a cég részvényei az erősen negatív részvénypiaci hangulatban 5,6 százalékot estek. A pozitív kivételt a 4iG jelenti, a 4iGárfolyama 7,5 százalékkal került ma feljebb. A 4iG számára mozgalmasan teltek az elmúlt hetek, az árfolyam október elején valósággal szárnyalt, a 4iG a múlt héten 64 százalékkal került feljebb, bár hétfőn a részvény 750 forintnál napon belül új csúcsra emelkedett, később azonban elfogyott a lendület, és az árfolyam hatalmasat esett. A keddi és szerdai bizonytalanság után ma már ismét emelkedik az árfolyam, a 4iG 7,5 százalékot erősödött csütörtökön.

Továbbra sem talál magára a BUX, nagyot esett a Mol 2018.10.11 14:18 A csütörtöki kereskedés második felében továbbra is esnek a régiós tőzsdék, a prágai tőzsde 1,5, a lengyel WIG 1,8, míg a bécsi börze 2,1 százalékkal került lejjebb, a hazai részvényindex sem talál magára, a BUX 8,1 milliárd forintos forgalom és 593 pontos mínusz mellett 1,6 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül egyedül a Richter volt képes emelkedni, a gyógyszergyártó árfolyama 1,3 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom mindemellett 0,1 százalékkal került lejjebb, míg az OTP 2,3 százalékkal került lejjebb. A hazai nagypapírok közül a Mol a leggyengébb, az olajvállalat árfolyama 2,7 százalékot esett.

Nagy esés a tőzsdéken, de van még remény 2018.10.11 14:07 Hatalmasat zuhantak a tengerentúli tőzsdék tegnap, miután a globális kereskedelmi konfliktus nyomán felerősödő növekedési félelmek és az emelkedő állampapír hozamok együttesen alaposan elrontották a részvénypiacok hangulatát. Rövid távon a technikai kép elromlott, távolról nézve azonban a mostani esés még belefér a korrekció kategóriába. tovább a cikkhez...

Miért pont a technológiai részvényeket ütik? 2018.10.11 13:22 A részvénypiac esésért nagyrészt a technológiai részvények felelősek most. De miért pont ezt a szektort bántják? tovább a cikkhez...

Nagyot esett a német tőzsde, egyedül a Bayer képes emelkedni 2018.10.11 12:30 Az amerikai tőzsdék zuhanása és az ázsiai részvényindexek mai esése után az irányadó európai tőzsdék is nagy eséssel indították a mai napot, a csütörtöki kereskedés második felére ráfordulva nem javult a hangulat az európai börzéken, a kontinens részvényindexei 1,2-1,7 százalékos mínuszban járnak. A DAX index 151 pontos esés mellett 1,3 százalékkal került ma lejjebb, az indexben a technológiai szektor papírjai mellett a pénzügyi szektor és az autógyártók papírjai teljesítettek a leggyengébben. A DAX komponensei szinte kivétel nélkül esnek, a pozitív kivételt a Bayer részvényei jelentik, a Bayer emelkedése mögött egy szerdai bírósági döntés áll. A San Francisco-i fellebviteli bíróság szerdai ítélete alapján új bizonyítási eljárás indulhat majd társaság által korábban megvásárolt Monsanto gyomirtószerével kapcsolatos perben, ezt pedig kedvezően fogadták a befektetők, mivel a piaci szereplők értékelése szerint a perújrafelvétel akár a Bayer győzelmével is zárulhat.

Nincs hová menekülni, a kriptodevizák is zuhannak 2018.10.11 12:08 Tegnap és ma globális eladási hullám söpört végig a világ tőkepiacain, ami a kriptodevizákat is érintette. tovább a cikkhez...

Egyre nagyobb az esés a magyar tőzsdén 2018.10.11 11:42 Az amerikai tőzsdék jelenős zuhanása és az ázsiai tőzsdék is nagyot estek ma, miután a globális kereskedelmi háború növekedésre gyakorolt negatív hatásai mellett a részvénypiaci befektetők az emelkedő államkötvény hozamok miatt aggódtak. Az európai tőzsdék is esnek, míg az erősen negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is szenved, a BUX index 5,7 milliárd forintos fogalom és 738 pontos esés mellett 2 százalékkal került lejjebb. A blue chipek közül a Richter stagnál, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,5 százalékkal került lejjebb. Különösen rossz napja van az OTP-nek, a bankpapír árfolyama 2,3 százalékkal került ma lejjebb, míg a Mol igen nagyot esett, az olajcég árfolyama 2,9 százalékot esett ma.

Továbbra sem talál magára a magyar tőzsde 2018.10.11 10:20 Esnek az európai tőzsdék, a negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is szenved, a BUX index 516 pontos mínusz mellett 1,3 százalékkal került lejjebb, a blue chipek közül egyedül a Richter képes emelkedni, a gyógyszergyártó árfolyama 0,2 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom stagnál, míg az OTP 1,9, a Mol pedig mintegy 2,1 százalékkal került lejjebb. A BUX komponensei közül a Mészáros-papírok teljesítenek a leggyengébben, a Konzum 2,2, az Opus 2,4, míg az Appeninn árfolyama 2,5 százalékkal került ma lejjebb. A címlapkép forrása: AFP / Arne Dedert

Az európai tőzsdék is lefordultak 2018.10.11 09:35 Az emelkedő amerikai állampapírhozamok, továbbá az USA és Kína kereskedelmi konfliktusa az elmúlt hetekben árnyékot vetett a részvénypiacokra, a rendkívül negatív hangulatban a tengerentúli tőzsdék hatalmasat estek szerdán, míg az ázsiai tőzsdék is eladói nyomás alá kerültek ma. Az irányadó európai részvényindexek is nagy eséssel indították a csütörtöki kereskedést, a fontosabb részvényindexek 1-1,5százalékos mínuszban állnak, míg a legrosszabbul az osztrák tőzsde teljesít.

Bankválságtól félnek Olaszországban 2018.10.11 09:23 Rendkívül nagy hazai állampapír-állományon ülnek az olasz bankok, így az olasz fiskális politikai lazítás miatt ismét felerősödtek körülöttük a részvénypiaci aggodalmak - írja a Financial Times. Sokak szerint újabb tőkeemelési hullám is jöhet az olasz bankoknál, egyesek pedig egyenesen hitelválságra figyelmeztetnek. Ma az Intesa Sanpaolo 1,6%-os, az UniCredit 1,4%-os esést mutat. tovább a cikkhez...

Fordulat az olajpiacon, tovább esik az árfolyam 2018.10.11 09:10 Tovább esik az olaj árfolyama csütörtökön, miután szerdán több mint 2 százalékkal gyengült az általános részvénypiaci esés közepette. tovább a cikkhez...

Nagy eséssel indítja a napot a magyar tőzsde 2018.10.11 09:07 Hatalmasat estek a tengerentúli tőzsdék tegnap, az emelkedő kötvényhozamok és a globális kereskedelmi háború a világgazdaság növekedésre gyakorolt negatív hatásai együttesen alaposan elrontották a hangulatot, a nap végére fokozódott az eladói nyomás, a Dow végül 832 pontos esés mellett 3,2 százalékkal került lejjebb, az S&P500 3,3 százalékot zuhant, míg a technológiai részvények pedig különösen nagyot estek, a Nasdaq 4,1 százalékos zuhanással zárta a napot. Az eladói nyomás az ázsiai tőzsdékre is átgyűrűzött, a Nikkei 3,8 százalékkal került lejjebb, a hongkongi tőzsde 4 százalékot esett, míg a sanghaji börze 5,9 százalékot zuhant ma, mindemellett Ázsia más részein is rendkívül negatív hangulatban telt a szerdai kereskedés, a szingapúri részvényindex 2,7 százalékos esése mellett a Kospi 4,1 százalékkal került lejjebb. A negatív részvénypiaci hangulatban a magyar tőzsde is nagy eséssel indította a csütörtöki kereskedést, a BUX 669 pontos esés mellett 1,8 százalékkal került lejjebb, a blue chipek kivétel nélkül esnek, a Magyar Telekom 0,8, a Richter árfolyama 0,9 százalékkal került lejjebb, az OTP nagyot esett, a bankpapír árfolyama 2 százalékkal került lejjebb, míg a Mol teljesít a leggyengébben, az olajvállalat árfolyama 2,3 százalékkal kerültek lejjebb.

Miért esnek a tőzsdék? Mutatjuk az okokat 2018.10.11 08:55 Már napok óta esnek az amerikai tőzsdék, az esés pedig tegnap begyorsult, mutatunk néhány érvet, miért ez a pánik a börzéken. tovább a cikkhez...

Már a Titanic előtt tornyosuló jéghegyről beszélnek 2018.10.11 08:43 Scott Minerd a Guggenheim Partners befektetési vezetője már többször nyilatkozott pesszimistán az amerikai gazdaság előtt álló akadályokról és az amerikai tőzsdék várható esésével kapcsolatban, természetesen a tegnapi esés után is megszólalt, Twitter üzenetben írta le véleményét a piaci eseményekről. tovább a cikkhez...