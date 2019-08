Fokozódik a kereskedelmi háborús feszültség, nagyot estek az európai börzék 2019.08.02 13:59

Az amerikai részvénypiacok tegnapi esése után Ázsiában is lejjebb kerültek a tőzsdék pénteken, miután

Donald Trump tegnap a Twitteren jelentette be, hogy szeptember 1-jétől mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai árura vet ki 10 százalékos vámot, míg az elnök azt is meglebegtette, hogy elképzelhetőnek tartja ezen 10 százalékos vám esetlegesen 25 százalékosra emelését is. A kínai válasz sem váratott sokáig magára, miután pénteken a kínai külügyi szóvívó bejelentette, hogy Kína kénytelen lesz ellenlépéseket tenni abban az esetben, ha az USA ragaszkodik az újabb pótvámok bevezetéséhez. Az újabb elnöki vámfenyegetés a kínai válaszcsapás lehetősége után nagyot estek az európai börzék, a milánói tőzsde 1,9 százalékos esése mellett a CAC40 2,9 százalékkal került lejjebb, míg a német részvényindex 2,6 százalékot esett.

A DAX komponensei közül a legrosszabbul a vegyipari cégek és az autógyártók részvényei teljesítenek ma, míg a félvezetőgyártó Infineon árfolyama 6,7 százalékot zuhant.