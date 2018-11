Hatalmasat zuhant a bitcoin

A múlt héten nagyot esett a bitcoin, a kriptodeviza árfolyama letörte a 6000 dolláros szintet, a piaci elemzők szerint az esést részben az okozhatta, hogy a bitcoin casht két blockchainre darabolták fel, a Bitcoin ABC-re és a Bitcoin SV-re, a lépés pedig bizonytalanságot okozott a piacon. A nagy esésben mindemellett az is közrejátszhatott, hogy a közelmúltban több határidős (bitocin futures) piac elindult, amelyeken a korábbiaknál sokkal könnyebben lehet a bitcoin áresésére játszani, az amerikai hatóságok pedig egyre keményebben lépnek fel a szabályozásnak nem megfelelő kriptodeviza-projektekkel szemben, az SEC amerikai tőzsdefelügyelet például pénteken jelentette be első bírságát hasonlóban részt vevő civil személyekkel szemben.A hét első napján is nagyot estek a kriptodevizák, a bitcoin árfolyama az 5000 dolláros szintet is letörte, a bitcoin végül közel 15 százalékos zuhanás után közel 13-hónapos mélyponton zárta a napot. Az esés kedden is folytatódik, a bitcoin 7 százalékkal került ma lejjebb, a kriptodeviza árfolyama egészen 4375 dollárig esett.A kriptodeviza az elmúlt hetek zuhanása után erősen túladott tartományban jár, kérdéses azonban, hogy a technikai túladottság elegendőnek bizonyulhat-e egy esetleges felpattanáshoz. A bitcoin árfolyama novemberben 30,5 százalékkal került lejjebb, míg a kriptodeviza árfolyama idén 68,4 százalékkal került lejjebb.