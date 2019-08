Egyre nagyobb esés a tengerentúli tőzsdéken, az amerikai piacnyitástól távolodva tovább estek az amerikai részvénypiacok. A piaci szereplők amiatt aggódhattak, hogy új front nyílhat meg az USA és Kína kereskedelmi konfliktusában, miután Kína a devizájának leértékeléséről döntött . Donald Trump újra valutamanipulátornak nevezte Kínát , miután a jüan a világgazdasági válság óta nem látott mélypontra zuhant, és arra biztatta a Fedet, hogy tegyen hasonló lépéseket. Ha ez bekövetkezik, akkor nyíltan kirobban a devizaháború (leértékelési verseny) is. A kereskedelmi háborús aggodalmak fokozódása miatt a Dow 600 pontos mínusz mellett 2,3 százalékkal került lejjebb, az S&P500 2,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,9 százalékkal került lejjebb.

Eséssel indult a hétfői kereskedés tengerentúli tőzsdéken, a piaci szereplők attól tarthattak, hogy új front nyílhat meg az USA és Kína kereskedelmi konfliktusában, miután Kína a devizájának leértékeléséről döntött , amelynek hatására a jüan a lélektani 7-es szint fölé gyengült a dollárral szemben. Az elemzők arra hívták fel a figyelmet, hogy a kínai gazdaság lassulásának elkerülése érdekében a döntéshozóknak lépéseket kell tenniük, és a valuta leértékelése erre alkalmas lehet. A kínai exportot segíti a leértékelés, ezzel stabilizálódhat a külpiacra termelő vállalatok nyereségtermelő-képessége. Azonban ezzel egy új front is nyílhat a kereskedelmi háborúban, főképp, ha a kínai vezetés nyíltan ki is mondja, hogy Trump lépései miatt igyekeznek leértékelni a devizát. A fokozódó kereskedelmi háborús félelmek következtében a Dow 484 pontos mínusz mellett 1,8 százalékkal került lejjebb, az S&P500 1,9 százalékot esett, míg a Nasdaq 2,4 százalékot esett.

A régiós részvényindexek is esnek ma, a prágai tőzsde 0,9 százalékos esése mellett a lengyel WIG 1,1 százalékkal került lejjebb, míg a bécsi börze 1,6 százalékot esett. A magyar tőzsde is esik, a BUX 5,2 milliárd forintos forgalom és 418 pontos mínusz mellett 1 százalékkal került lejjebb, míg a blue chipek kivétel nélkül esnek, a hazai nagypapírok közül az OTP teljesít a leggyengébben. A BUX komponensei közül a CIG Pannónia teljesített ma a leggyengébben.

A hétfői piacnyitástól távolodva tovább esnek az európai tőzsdék, a részvénypiaci hangulatra a kereskedelmi háborús félelmek és a növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak erősödése együttesen nyomja rá bélyegét, miután Donald Trump a múlt héten 300 milliárd dollár értékű kínai áru esetében jelentett be 10 százalékos vámemelést, amelyet követően a kínai fél is válaszlépéseket helyezett kilátásba. A délelőtt második felében tovább romlott a hangulat Európa-szerte, a brit tőzsde 2 százalékos esése mellett a CAC40 2,1 százalékot esett, míg a DAX 1,7 százalékkal került lejjebb.

Folytatódik az esés az európai tőzsdéken 2019.08.05 09:55

Donald Trump Twitter-üzenete a múlt héten alaposan elrontotta a Fed kamatdöntése után egyébként is törékeny részvénypiaci hangulatot, miután az elnök bejelentette, hogy szeptember 1-jétől mintegy 300 milliárd dollár értékű kínai árura vet ki 10 százalékos vámot, majd Trump később azt is meglebegtette, hogy ezen 10 százalékos vám akár 25 százalékosra is emelkedhet. A kínai fél ezt követően válaszlépéseket helyezett kilátásba, a kereskedelmi háborús félelmek és a növekedési kilátások romlásával kapcsolatos aggodalmak erősödése után a tengerentúli tőzsdék 0,4-1,3 százalékos eséssel zárták a hét utolsó napját.

A kereskedelmi háborús feszültség nyomán Ázsiában is negatív maradt a részvénypiaci hangulat, míg a piaci kommentárok szerint a befektetőket a hongkongi tüntetés-sorozat is aggasztotta, a Nikkei 1,7 százalékos esése mellett a hongkongi börze 2,8 százalékkal került ma lejjebb, míg a sanghaji tőzsde 1,6 százalékot esett.

Az irányadó európai részvényindexek a jelentős pénteki esést követően a hét első napján is folytatódott a lejtmenet, a milánói tőzsde 0,9 százalékos esése mellett a CAC40 1,5 százalékkal került lejjebb ma délelőtt, míg a DAX 140 pontos esés mellett 1,2 százalékot esett.