Helikopterszimulátort vett a honvédség

A szimulátor mintegy egymilliárd forintba került, legalább száz, de inkább százhúsz pilóta kiképzését kell a jövőben megvalósítani, csak a forgószárnyas helikoptereket tekintve.Nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi színtéren, Európában is kiemelt lesz a szolnoki helikopterbázis a helikoptervezetők és a kezelő személyzet kiképzése tekintetében. A beruházás rövid időn belül meg fog térülni, hiszen ha a szimulátoron végrehajtott feladatokat a valóságban kellene megtenni, az "horribilis összeg" lenne.A fejlesztést folytatni szeretnék, a különleges műveleti egységet érintően is lesznek előrelépések. A szimulátor telepítése 2018. október 4-én kezdődött és november 21-én ért véget. Azóta a rendszerpróbával egybekötve zajlik a kezelők kiképzése. Hasonló szimulátor az angliai Lintonban található, ahol eddig 80 helikoptervezető teljesítette harcászati képzését.A harcászati szimulátor nagyteljesítményű számítógépei - a virtuális valóságot létrehozó eszközökkel ötvözve - egy szimulált hadszínteret alkotnak meg földön, vízen és levegőben. A HCTT eszközzel olyan eljárások is begyakorolhatók, amelyekre a valóságban nincs lehetőség. Ilyen eset például, ha légvédelmi gépágyú, rádió- vagy akár infravezérlésű rakéta miatt tűz alá kerül egy gép személyzete. A rendszer minden feladat teljesítése után lehetőséget ad a visszanézésre, az értékelésre, a következmények elemzésére.