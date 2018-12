Hiába hűtötte a kedélyeket a Twitteren Trump, szakadnak a részvénypiacok

A tárgyalások Kínával már megkezdődtek. A Hszi elnökkel Argentínában tartott csodálatos és nagyon szívélyes hangulatú vacsoránktól számítva kilencven napig tartanak, hacsak nem hosszabbítjuk meg

Az elnök a magyar idő szerint délután 4 óra körül, az amerikai piacok kinyitása körül kitett Twitter-bejegyzésben fejtette ki álláspontját, melynek értelmében a kilencven napra tervezett amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások ideje - és ezzel a vámtarifák bevezetésének felfüggesztése - meghosszabbítható.- írta bejegyzésében Donald Trump. Hozzátette: az amerikai tárgyalópartnereknek biztosaknak kell lenniük, hogy "lehetséges igazi megállapodás Kínával. Ha ez megvan akkor aláírhatjuk a szerződést". A kínai elnökre, Hszi Csin-pingre utalva Donald Trump hangsúlyozta: "Hszi elnök és én akarjuk ezt a megegyezést, és ez valószínűleg meg is születik".Az Egyesült Államok és Kína a hét végén jelentette be, hogy megállapodásra jutott a vámtarifák miatti kereskedelmi vita ügyében ésGyors eredményekre számít az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalásokon Larry Kudlow, a Fehér Ház Országos Gazdasági Tanácsának elnöke, aki a Fox televízió üzleti csatornájának nyilatkozott erről hétfőn, és optimista Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter is. Kudlow hétfőn azt is bejelentette, hogy az alsó szintű egyeztetések már meg is kezdődtek, az amerikai tárgyaló fél vezetője Robert Lighthizer, az Egyesült Államok kereskedelmi főtárgyalója.A nagyfokú lelkesedés egyébként már a hétfői kereskedés második felében alábbhagyott, majd a keddi európai kereskedésben már negatív hangulat uralkodott és ez terjedt át az amerikai piacokra is. Ezt látva ragadhatott Twittert az elnök, hogy újra igyekezzen felfelé tornászni az indexeket. Egyelőre sikertelenül.