Hiába pörög a gazdaság, a munkaerőköltség elviszi a cégek eredményét

A Dreher Sörgyárak is érzékeli a magas bérkövetelést, sőt, ez már alapelvárásnak tekinthető - mondta el. A cég olyan stratégiát épít, amelynek ez már része - a bérnövekedésnek van keresleti oldalról egy szignifikáns része. A Drehernél például nő a prémium sörök iránti kereslet. Erre a bértömeg-kiáramlásra a cég az árazási és marketingstratégia révén fel tud készülni, de küzdelmes lesz a vezérigazgató szerint.elmondta, hogy esetükben a szabályozások miatt a bevételre kevesebb hatást tud gyakorolni, míg a kiadásokra igen - de ők is érzékelik a magas bérnyomást. A vezérigazgató szerint 15-20 százalékkal mindenütt emelnek, ám Kiss szerint sokat beszélünk a bérről, de keveset arról, hogy mit is kapnak a munkavállalók: kevésbé figyelünk oda a munkavállalók igényeire. Az E.ON vezérigazgatója szerint a hatékonyság-növelés egy kulcstényező, a robotizáció ehhez nagy segítséget nyújt majd, a vállalat például már alkalmazza a mesterséges intelligenciát. Ez sok esetben már a szerelőmunkát is ki tudja váltani. Ezt a helyzetet el kell fogadni, és a jó embereket továbbra is meg kell tartani.Az építőiparban katasztrófa sújtotta helyzet vanszerint. Nagy probléma, hogy bár sokan dolgoznak, még mindig nem elegen, és ezek része az iparágban feketén foglalkoztatott. Scheer szerint az építőipar szereplői főre megvannak, de a hatékonysággal nagy probléma van. Ezt magas béremeléssel kompenzálják, ami viszont nem jár hatékonyság-növekedéssel, így már nem szívesen teszik meg ezt a szereplők. Nagy a hangsúly a vállalatnál a vonzó munkahely profilján is. Scheer szerint legalább 10 százalékkal kell bért emelni és ennek eleget is tesznek - ezt azonban ki is kell termelni. "Nem az a kérdés, hogy mit tudnak építeni, hanem az, hogy hogyan. Az építőipar specifikus problémája, hogy a munkaerőhiány gyorsan, hirtelen robbant be."

Az eredményt ugyanis szinte teljes egészében a munkaerőköltségekre fordította a vállalat. A növekedés beáldozása elkerülhetetlen volt ahhoz, hogy a vállalat nemzetközi szinten versenyképes maradjon.

A Videoton a globális piacra termel, és az előző években 10 százalék fölötti volt a növekedés - bár idén ez csak 5 százalék körül lesz - mondta el. Beszédes, hogy az árbevétel megduplázódott, de az eredmény szinten maradt.Sinkó szerint a munkaerő szegmensein belül mások a növekedési ütemek - az alacsonyabban fizetettek körében kétszámjegyű, a magasabban képzetteknél ez a növekedés alacsonyabb, ez azonban eddig is egyszámjegyű volt. A vezérigazgató szerint azt a kérdést is fel kell tenni, hogy mi van a munkaadó fejében. A Dreher bár emelhet árat, a Videoton ezt nem teheti meg a globális versenytársak miatt. A bérnövekedést csak a hatékonyság növelésével lehet kigazdálkodni. Nem szabad ugyanakkor figyelmen kívül hagyni az automatizálás és a digitalizáció hatását: az így eltűnő munkahelyekből is szabadul fel kapacitás.Több vállalat termelési struktúrája is átalakul majd - az elektromotoroknak például sokkal kevesebb összetevője van, mint a robbanómotoroknak. Könnyen lehet, hogy a jelenlegi autógyárak már nem tudnak olyan jól teljesíteni majd, és a beszállítói láncok résztvevői újrapozícionálásra kerülnek. Sinkó beszélt egyfajta megváltó válságról is, amikor végre nem a folyamatos növekedési kényszerre, hanem a belső folyamatokra is tudnak majd koncentrálni a szereplők.kijelentette, hogy a bankszektorban a költségek több mint fele bérköltség. Ha ők 10 százalékkal emelnék a béreket, azt a bankok nem tudnák kigazdálkodni, csak 3 százalékos áremeléssel. A legnehezebb munka a vezérigazgató szerint, hogy a bértömegnek legfeljebb 5 százalékkal szabad növekednie - és ez a probléma már 3 éve fennáll. Mivel a létszám csökkenésével nem kalkulálnak, alternatív megoldást kell kitalálniuk. A bankban dolgozó munkatársak közül van olyan, aki bruttó 1 millió körül keres - az ő bérük évek óta nem nő. A bérnövekedési statisztikák mögött az áll, hogy a banknál megszűnnek az alacsonyabb fizetési munkahelyek - a pozíciókban azonban a bankoknál nincs 10-12 százalékos bérnövekedés.Arra a kérdésre, hogy vannak-e külföldi munkavállalók, Sinkó elmondta, hogy 120 ukrán vendégmunkás dolgozik náluk, akik meglehetősen drágák a szállásköltségek miatt. Másképp nem lehetett volna megoldani a tavalyi működést. Az építőiparban sok az ukrán vendégmunkás Scheer szerint, a tapasztalatok pedig nagyon vegyesek. Az E.ON összes dolgozója magyar, a Raiffeisennél csak a pénzügyi igazgató osztrák. A Drehernél több kolléga is van, aki külföldről jött, jellemzően a fehérgalléros munkakörben. A vállalat ezt támogatja, és a rotáció is jellemző a csoport vállalatain belül. Így tehát a Drehernél ez tervezett.

A HR-problémákkal felsővezetői szinten korábban nem kellett foglalkozni, így fontos kérdés, hogy mik a felsővezetők elvárásai a HR-vezetőkkel szemben. Az első és legfontosabb szempont, hogy jó céget csináljunk - mondta el Zolnai György. Legtöbben a munkahelyi környezet, a közvetlen főnökkel való konfliktus és a fejlődési lehetőségek hiánya miatt távoznak - a bér csak a harmadik a listán. Sinkó elmondása szerint a Videoton teljesen magyar cég, amit a tulajdonosok irányítanak - ezért gyorsan tudnak döntést hozni, ez pedig nagy előny számukra. Sinkó elmondása szerint a HR-t a terület vezetőire bízta, ma már ettől függetlenül ő is nyomon követi a HR-esek tevékenységét, és próbálnak olyan lehetőségeket biztosítani a vállalatoknak, amivel a multik nem tudnak versenyezni. Például vannak tréningek, szabadidő központok a vállalatnál. Ha jön a várt lassulás, akkor elég lesz egyszámjegyű béremeléseket adni, ha nem, akkor pedig muszáj lesz kigazdálkodni a kétszámjegyű bérköltség-emelkedést.A Market Építő korábban nem is alkalmazott HR-vezetőt, az elmúlt 3-4 évben azonban intenzív munkát igényelt a terület. Náluk is gyors a döntés, könnyen reagál a vállalat. Vannak külföldi utazási lehetőségek és vállalati kölcsönök, amelyek vonzóbbá teszik a vállalatot. Az építőipar azonban könnyű helyzetben van ebből a szempontból, mert hatalmas a forgalom a szektorban. Rengeteg olyan praktikát használ a cég Scheer szerint, aminek részleteit fel sem tárta - jól bemutatja ez is a vállalatok HR tevékenységének nehézségeit. Kiss Attila elmondása szerint az E.ON válasza a problémára a "fejlesztő vezetői" hozzáállás és a közvetlen kapcsolat a munkavállalók és a felsővezetés között. Békefi Gábor nem érzékelt nagyságrendekkel megnövekedett terhelést, mert a Drehernél már korábban is sok energiát öltek a HR tevékenységekbe. Amiben a cégnek elmaradása van, az a modern munkahelyek: ők 160 éves épületekben dolgoznak.