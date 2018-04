Hibás alkatrészeket találtak az épülő francia atomerőműben

Elképzelhető, hogy az ellenőrzéseket és az engedélyezési folyamatot követően a projekt ütemezésének és költségvetésének további módosítása válhat szükségessé - figyelmeztetett az EDF.

A társaság márciusban végzett ellenőrzései hegesztési problémákat tártak fel az észak-franciaországi erőműben - közölte az EDF. A "minőségi eltéréseket" a termelt hőt a villamos energia előállítására szolgáló turbinákhoz szállító mintegy 150 csövön észlelték.Az EDF most további vizsgálatokat végez az esetleges további hibák felderítésére, amelyekről májusban kell jelentést benyújtania a francia nukleáris hatóság, az ASN számára.A Flamanville atotmerőmű harmadik, 1650 megawattos reaktorának építkezése 2007-ben kezdődött. A beruházás költségét eredetileg 3,3 milliárd euróra becsülték, és az eredeti terv a termelés 2012-es indulásával számolt. A becsült költség azóta 10,5 milliárd euróra emelkedett, a határidő pedig 2019 végéig tolódott ki, azonban az EDF legutóbbi bejelentése után nem lenne meglepő, ha tovább csúszna a projekt megvalósulása, költségei pedig tovább emelkednének.A társaság zászlóshajó projektjének idő- és költségkeret-túllépése az Egyesült Királyságnak is rossz hír, mivel az hasonló problémák felmerülésének esélyére utal a szintén az EDF által épülő Hinkley Point atomerőmű esetében is.