Hibrid repülőgépet fejleszt az easyJet

Az új vezér stratégiája egyértelműen elődje terveire épül, aki a társaságot a Ryanair és Európa vezető légitársaságainak egyre komolyabb vetélytársává kívánta emelni. Az 51 éves Lundgren a turizmusból érkezett a céghez, egyebek mellett a német-brit TUI utazásszervező társaságnál is dolgozott.Lundgren szerint - aki Carolyn McCallt váltotta a társaság vezérigazgatói székében - az easyJet jövőre mintegy 90 millió utast szállíthat, részben az Air Berlin bizonyos operációinak megszerzése révén. Az easyJet Airbus márkájú gépeinek száma 2018 tavaszán meghaladja majd a 300-at, az Air Berlin eszközeinek megszerzése révén, de az ugyancsak ebből a forrásból származó új bázisáról, a német Tegel repülőtérről már január 5-én felszállhat az első új járat. (Az easyJet már működtet egy németországi bázist a berlini Schoenefeld repülőtéren.)A társaság szerdán azt is közölte, hogy az egyesült államokbeli székhellyel rendelkező Wright Electric vállalattal közösen dolgozik egy kilencüléses repülőgép kifejlesztésén, amely képes standard repülőgép-üzemanyaggal és az akkumulátoraiban tárolt villamos energiával egyaránt repülni, már 2018-ban. A két cég a tisztán elektromos hajtású repülőgép megalkotását is tervezi, igaz, e téren hosszabb határidőt adtak maguknak, hiszen egy évtizeden belül kívánják megépíteni a forradalmi gépet.