Hop-on hop-off: két cég együtt indult a tenderen

Közölték: a két cég felkészült a városnéző buszok piacán megjelenő évi hozzávetőlegesen 400-500 ezer turista kiszolgálására is. Az elmúlt időszakban a Mr. Nilsz Kft. ügyfélszolgálati irodáinak bővítése mellett novemberben 10 Budapestinfo Pont üzemeltetésére szerződött a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központtal, ahol többek között City Sightseeing jegyeket is vásárolhatnak majd az érdeklődők.A Mr. Nilsz Kft. magyar tulajdonban álló vállalat, amely több mint 10 éve van jelen a magyar piacon. A céget 2005-ben alapították, ami már akkor is turisztikai szolgáltató tevékenységet végzett. A vállalat 2012-től foglalkozik hop-on hop-off buszos városnézéssel és 2015 óta öt kontinens legnagyobb és turisztikailag leglátogatottabb városaiban üzemelő City Sightseeing Worldwide hálózat magyar franchise partnereként üzemel.A Program Centrum Kft. az IBUSZ jogutódjaként több évtizedes turisztikai múlttal rendelkezik, 2000 óta működik a magyar piacon, 2008 óta foglalkozik a hop-on hop-off buszos városnézéssel.A Fővárosi Közgyűlés tavaly október 25-i rendeletében egységes szabályokat tartalmazó koncessziós szerződéshez kötötte az autóbuszos városnéző (hop-on, hop-off) szolgáltatást. A városvezetés szerint azért volt szükség a változtatásokra, mert a mostani városnéző buszok ártanak a főváros turisztikai megítélésének.Az új szabályok ezért kimondják, hogy az üzemeltetőknek a fővárosi önkormányzat által meghatározott arculati irányelveknek megfelelően kell kialakítaniuk a városnéző buszok kinézetét. Az üzemeltetőknek például a járműveiken meg kell jeleníteniük Budapest logóját, továbbá gondoskodniuk kell a tisztaságról is. A 2018. június 30-án hatályba lépő rendelet előírja, hogy a városnéző buszoknak Euro 4, vagy annál magasabb környezetvédelmi kategóriába kell tartozniuk. A közgyűlés zárt ülésen tárgyalt a koncessziós beszerzési eljárás megindításáról.