Hosszabb távon is leépítéseket tervez Németországban a Ford

A megszorításokat az autóiparban a belsőégésű motorokról az elektromos autózásra történő átállás miatt kialakult technológiai reformkényszerrel indokolta a vezérigazgató. A jövőben csökkenni fog ugyanis a kizárólag dízel és benzinmotoros meghajtású autók értékesítése, az elektromos autók gyártásához pedig jóval kevesebb munkáskézre van szükség. Emiatt az alkalmazottak száma akár negyedével is csökkenhet - mondta.Az amerikai Ford 24 ezer alkalmazottat foglalkoztat Németországban, ebből 6 ezret Saarlouisban és 18 ezret Kölnben. A Ford márciusban jelentette be szándékát 5400 munkahely megszüntetésére, beleértve a lejáró munkaerő-bérleti szerződéseket is. A teljes leépítési létszámból a 24 ezres törzslétszámra jutó csökkentést a munkavállalókkal kötött megállapodásokkal és korai nyugdíjazással tervezik megoldani. Üzemgazdasági indokkal a Ford 2022-ig nem tervez elbocsátásokat.A már bejelentett létszámcsökkentést 2020-ra tervezi befejezni a Ford. Azt, hogy eddig hány munkavállalóval sikerült már megállapodásra jutni, a vezérigazgató nem közölte. Gunnar Herrmann kiemelte, hogy a 2020-ra kitűzött leépítési cél elérését követően évente nagyjából ezer fős létszámcsökkenésre számít természetes fluktuációval, hozzátéve, hogy öt év alatt így el is tudják érni a csökkentés tervezett nagyságrendjét.Az amerikai Ford kölni székhelyű európai érdekeltsége 2018-ban 398 millió dollár működési eredmény szintű veszteséget könyvelt el. Az idei első negyedévben a működési eredmény azonban már pozitív, 57 millió dollár lett. Gunnar Herrmann a tájékoztatón annak a meggyőződésének adott hangot, hogy a trend az idén folytatódik és az évet már "egészen biztosan" nyereséggel zárja a cég. A Ford 2021-re hat százalékos bevételarányos jövedelmezőséget tervez elérni Európában. Miközben más európai országban gyengén alakulnak az értékesítések, Németországban az idén növekedtek a Ford eladásai a német szövetségi gépjármű-nyilvántartási hivatal, a Kraftfahrtbundesamt adatai szerint. Januártól májusig Németországban 118 ezer Ford járművet helyeztek forgalomba, 6,4 százalékkal többet, mint a tavalyi azonos időszakban.