Hozamvadászat, miért pont a tőzsde? - online előadás

Évek óta tart a banki nullkamatok világa, azaz a bankbetétekben semmit sem fial a megtakarítás, ráadásul az inflációt is figyelembe véve negatív reálkamatot érünk el. De Európába kitekintve még rosszabb a helyzet, és a jelenlegi kilátások szerint nem hogy javulna, de még inkább elharapózhat a tartósan negatív kamatkörnyezet.Emiatt is óriási pénztömegek keresik helyüket a világban és idehaza is, óriási hozamvadászatot generálva. Történelmi távlatokban vizsgálva a tőzsdék, és azon belül a részvénypiacok tudják leginkább a hosszú távú vagyongyarapítást szolgálni. És hiába olvasható mindenhol, hogy mennyire drágák már a piacok, a megfelelő tudás birtokában mindenfajta piaci környezetben meg tudjuk találni a megfelelő célpontokat, illetve fel tudjuk ismerni, mi a megfelelő befektetői attitűd.A tőzsdéhez kapcsolódó befektetési termékek ismerete a pénzügyi intelligencia részét képezik, melyben való jártasság mindenkinek az előnyére válik. Pont ennek elsajátításában tud segítséget adni a Portfolio Trader által tartott online webinárium, ahol az aktuális piaci környezetben mutatunk be néhány fontos szempontot.2019.07.31. 17:30-18:30Mivel ez egy online webinárium, így a saját számítógépeden vagy akár az okostelefonodon is követheted az előadást.Ha érdekel a tőzsde világa, ajánljuk figyelmedbe A sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust , melyben megismerkedhetsz a passzív, indexkövető befektetési szemlélettel, az ehhez kapcsolódó módszerekkel és a konkrét termékekkel, amelyek segítségével az elmúlt 40 év tapasztalata alapján nagy valószínűséggel lenyomhatod a befektetési szektort, mindezt szuperalacsony költségek mellett teheted. Lehetőséged van kommunikálni is a kurzus oktatójával, Bence Balázzsal.A cikk saját szolgáltatás népszerűsítését szolgálja.