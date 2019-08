Huawei: az amerikai kormány távolítsa el a kínai céget a fekete listáról!

Tegnap számoltunk be arról, hogy az Egyesült Államok további kilencven napra felfüggeszti a Huawei Technologies elleni embargót . Most megérkezett a kínai vállalat hivatalos állásfoglalása:"A Huawei ellenzi az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának döntését, melynek következtében további 46 Huawei-leányvállalatot helyezett az úgynevezett Entity List-re. Nyilvánvaló, hogy a döntés mögött politikai motivációk állnak, melyek nincsenek összefüggésben a nemzetbiztonsággal. Az intézkedés sérti a szabadpiaci verseny alapelveit, és nem szolgálja egyik fél - beleértve az Egyesült Államok vállalatainak érdekeit - sem. A Huawei üzleti tevékenységének elnyomását célzó törekvések nem fogják technológiai vezető szerephez juttatni az Egyesült Államokat. A vállalat ezúton felszólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy hagyjon fel a hónapok óta tartó igazságtalan eljárással, és távolítsa el a Huawei-t az Entity List-ről.A Temporary General License, vagyis a Huawei-re vonatkozó felfüggesztés meghosszabbítása nem változtat azon a tényen, hogy a vállalatot igazságtalan intézkedések sorozata éri. A tegnapi döntés nem lesz számottevő hatással a Huawei üzleti tevékenységére, a vállalat továbbra is arra összpontosít, hogy a lehető legjobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat biztosítsa fogyasztói számára világszerte."