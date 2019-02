Huawei: Nem tud minket eltiporni Amerika

A kínai kormányzat világosan kifejtette, hogy nem fog hátsó kapukat telepíteni. És mi sem. Soha nem fogunk kémkedni. Ha bármi ilyesmi történne, akkor bezárnám a céget

Az Egyesült Államok büntetőjogi vádakat fogalmazott meg a Huawei és az alapító lánya, Meng Wanzhou ellen, pénzmosással, banki csalással és kereskedelmi titkok ellopásával vádolják. A Huawei tagadja a vádakat.Ez volt az első alkalom, hogy az alapító megszólalt a lánya letartóztatása óta. Szerinte a világ nem hagyhatja, hogy az Egyesült Államok eltiporja a Huaweit, mert fejlettebbek és még ha több országot meg is győznek arról, hogy ne használják a kínai cég termékeit, meg tudnak birkózni vele. Bár az tény, hogy több ügyfél elvesztése szignifikáns hatással lenne a vállalatra.Ausztrália, Új-Zéland és az Egyesült Államok már letiltotta a Huawei termékeit arról, hogy részt vegyenek az 5G-hálózatok kiépítésében. Közben több ország is mérlegel, például Kanada is felülvizsgálja, hogy a társaság termékei nem jelentenek-e súlyos biztonsági kockázatot. Az Egyesült Királyság kiberbiztonsági központjának közlése szerint minden kockázat, amit az jelent, hogy a Huaweit beengedik a távközlési hálózatba, kezelhető. De a kormányzat felülvizsgálatára várnak, március-április környékén születhet döntés arról, hogy betiltják-e Huaweit. A cég azt ígéri, hogy ha maradhatnak az Egyesült Királyságban, akkor növelni fogják ott a beruházásaikat, sőt, az amerikai beruházásaikat az Egyesült Királyság felé csoportosítják át.A Huawei szoros kapcsolatban áll a kínai kormánnyal annak ellenére, hogy magáncég, az Egyesült Államok többször hangot adott aggodalmainak, miszerint a társaság kémkedésre használja a technológiáját. De Ren Zhengfei állítása szerint ez egy olyan kockázat, amit nem vállalnának.- mondta.

Forrás: AFP / Fabrice Coffrini