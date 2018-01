Idegtépő napok - Most tényleg kidurrant a bitcoinlufi?!

A régi motorosoknak valószínűleg már szeme sem rebben a napon belüli akár 40-50 százalékos mozgásokra, azonban az a több százezer/millió új beszálló, aki a csúcson kezdte el venni a kriptopénzeket, valószínűleg az elmúlt napokban mereven figyelte a képernyőt, ahogy pirosba borul minden. Természetesen sokakban felmerülhetett, hogy vajon mi okozta, hogy hirtelen ilyen mértékű tőkekivonás történt a kriptopiacon (közel 140 milliárd dollárral lett kevesebb a teljes kriptopiac piaci kapitalizációja):Tőzsdei szemüvegen keresztül nézve szinte törvényszerű az, hogy az egyre gyorsuló exponenciális emelkedések után éles korrekció szokott bekövetkezni, amikor vagy kipukkad egy lufi, vagy csak egy sokkal egészségesebb emelkedő trendbe rendezkedik vissza az árfolyam. A karácsony előtti közel 20 ezer dolláros csúcs jó eséllyel még mindig csak egy lokális csúcs lehetett, és azóta pedig egy nagyobb A-B-C korrekció futhat végig a grafikonon, ami a sok későn jött vevőnek fájhat. Ebben az A-B-C korrekcióban az ideális támasz zónát a 100 és 123,6%-os Fibonacci kiterjesztések adják, ami 6700 és 8700 dollár között húzódnak, így nem lenne meglepő, ha kitárazás jóval mélyebbre is leérne. Nyilván a lélektani 10 ezer dolláros szint, illetve az ábrán behúzott emelkedő csatorna felső szára még tartja az árfolyamot (illetve megvolt a minimális új mélypont a december 22-i alj után), de ha a január 6-ai lokális csúcsból ('B' pont) nézzük az esést, akkor öt hullámú lemorzsolódást várnánk, és ebből még csak három jött össze, így még érdemes óvatosan kezelni az elmúlt órákban látott visszapattanást, és csak a bátrak merészkednek újra a piacra. Összességében inkább még a kivárás javasolt, mivel jó esély mutatkozik a 8000 dollár környéki szintek meglátogatására is.

Vagy esetleg tényleg a pesszimistáknak lesz igaza, és a bitcoin elérte a mánia utolsó szakaszát, és visszaordíthatatlanul elindult a leejtőn?

Olyan a helyzet, mint az 1920-as években az USA-ban: mindenki tudta, hogy az autóipar hatalmas forradalmat hoz, de nem lehetett tudni, hogy az akkor működő 600 (!) autógyárból ki lesz a befutó. Persze aki eltalálta, az hatalmasat nyert

For you who are long term investors like myself: (those who allways make the most returns), BITCOIN is still the crypto giant. It is at a low price, and will never be cheaper. It will be ten times this price in 2018. Remember - it has the lowest circulating supply of any coin.