Igazi nagyágyúk jelentenek a héten

Javában zajlik a második negyedéves gyorsjelentési szezon, az elkövetkező napok folyamán számos vállalat publikálja majd beszámolóját Európában és a tengerentúlon is, azonban a hazai befektetők számára is eseménydúsnak ígérkezik a hét, mivel a hazai blue chipek közül elsőként csütörtök hajnalban teszi közzé második negyedéves beszámolóját a Richter, majd pénteken érkezik a Mol gyorsjelentése is.Az európai társaságok közül több nagy pénzintézet is jelent majd a héten, az előttünk álló napok folyamán publikálja beszámolóját többek között az Erste Bank, a BNP Paribas, az Intesa Sanpaolo, az ING, az AXA és a Barclays is. Mindemellett kiemelt befektetői érdeklődés előzi meg a BMW és a Volkswagen beszámolóit is.

Az Egyesült Államokban sem unatkoznak majd a piaci szereplők, a tengerentúlon az Apple és a Tesla beszámolói állnak majd a befektetői érdeklődés középpontjában, mindemellett a héten teszi közzé gyorsjelentését többek között a Pfizer, a Procter&Gamble, az AIG és a Berkshire Hathaway is.