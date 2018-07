Így hat a Molra a forint gyengülése

A tíz elemző előrejelzésein és becslésein alapuló várakozás szerint a Mol újrabeszerzési árakkal becsült, tisztított EBITDA-ja 11 százalékkal lehetett alacsonyabb 2018 második negyedévében, mint 2017 hasonló időszakában, míg az üzemi eredmény 26, az adózott eredmény pedig 16 százalékkal eshetett vissza éves összevetésben.

Mik hatottak az eredményre?

Kutatás-termelés

Finomítás-kereskedelem

Fogyasztói szolgáltatások

Az árfolyamhatásról

Így látja a Concorde A Concorde várakozásai szerint a társaság egyszeri tételektől és készletátértékelési hatásoktól megtisztított EBITDA-ja 174,2 milliárd forintot ért el a második negyedévben, amely a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva 10 százalékkal csökkent. Előrejelzésük alapján az adózott eredmény 75,1 milliárd forintot érhetett el a második negyedévben, amely 15 százalékkal marad el az előző év azonos időszakától, míg az egyszerűsített cash flow (a tisztított EBITDA és a beruházások különbsége) 104,2 milliárd forint lehet, szemben az előző évi 124,8 milliárddal.



Az upstream üzletág EBITDA-ja 26 százalékkal 80,7 milliárd forintra nőtt, ezzel szemben a downstream év/év alapon 23 százalékkal, 70,7 milliárd forintra csökkenhetett. Az INA finomítói teljesítménye negyedéves alapon javulást mutathat, köszönhetően a magasabb kapacitáskihasználtságnak és termékértékesítésnek. A fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA-ja 13 százalékkal bővülhetett év/év alapon, a gáz midstream tiszta EBITDA-ja pedig 11 százalékkal csökkenhetett év/év alapon.



A második negyedéves számok alapján a tiszta EBIDTA 674 milliárd forint lehet az idei évben, amely mintegy 8 százalékkal magasabb az előzőleg prognosztizált 625 milliárd forintnál, míg a Bloomberg elemzői konszenzusa 660 milliárd forinttal kalkulál - prognosztizálja az elemzés, amely mindezek alapján 12 havi 3208 forintos célárukon nem változtatott, amely 20 százalékos felértékelődési potenciált takar a jelenlegi árszintekhez viszonyítva. Ennek megfelelően a Mol-részvényekre vonatkozó intézményi ajánlásukat felhalmozáson tartották.

Az üzletágak között a Mol tevékenységében második legfajsúlyosabb kutatás-termelés tisztított EBITDA-ja robusztusan, 26 százalékkal nőhetett az előző év hasonló időszakához képest. A downstream üzletág területén ezzel szemben ugyanakkor 29 százalékos zuhanást vár a konszenzus. A fogyasztói szolgáltatások tisztított EBITDA-ja 7 százalékkal bővült éves összevetésben, míg a gáz midstream hozta a 2017 második negyedévit.miután az olaj folytatta drágulását 2018 második negyedévében, az időszak 74,4 dolláros átlag árfolyama 11 százalékkal felülmúlja az első negyedévit, valamint közel 50 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit. Ez kedvezően befolyásolta a kutatás-termelési üzletág által elért, masszívan bővülő eredményt.a dollár/forint árfolyam az idei második negyedben átlagosan 266,31 forinton alakult az MNB statisztikája szerint, meghaladva az előző negyedévben látott 253,05 forintot, de elmaradva az egy évvel korábbi 281,37 forintos szintet. Az éves összevetésben látható csökkenés hatása összetett, de az elmondható, hogy míg a dollárban elszámolt költségekre kedvezően hatott, a bevételeket, illetve az eredményszámokat kedvezőtlenül befolyásolta (mivel a Mol a dollárban meghatározott számokból kalkulálja át forintra azokat). Az árfolyamhatás azonban ennél jóval összetettebb, mint alább látni fogjuk.pozitív hatásról beszélhetünk, hiszen a társaság relatív olcsóbban tudta megvásárolni a nyersanyagot, majd a nyersolajárakat követő finomított termék piacon valószínűleg viszonylag magasabb áron tudott értékesíteni.a differencia nagy ingadozásokkal ugyan, de valamelyest nőtt a második negyedben (kétéves csúcsot is beállítva) mind negyedéves, mind éves összevetésben. Ez szintén pozitívan hathatott az üzletág eredményességére, abból következően, hogy míg a társaság által feldolgozott nyersanyagok között az Ural dominál, addig a finomított termékek árazása inkább a Brent jegyzését követi.az árfolyam alakulása a downstream üzletágra a kutatás-termeléséhez hasonló hatást gyakorolva mérsékelhette a forintban számolt bevételeket.az olaj drágulása nyomást helyez a marzsokra, de az 5,5 dollár/hordós érték valamelyest meghaladja az előző negyedéves 5,3 dolláros árrést, ugyanakkor éves összevetésben jelentősebb elmaradás látható a 6,4 dolláros szinthez képest. Az árrés csökkenése az üzletág eredményességét is mérsékelte az előző év hasonló időszakához képest.az árrés mind az előző negyedévhez, mind 2017 második negyedéhez képest érdemben csökkent az időszakban - utóbbi összevetésben különösen szembetűnő az esés: 586,1 euró/tonnáról 367,8 euróra. Ez ugyancsak gyengítette a downstream eredményességét.a hazai benzin- és gázolajforgalom továbbra is sebesen, 8 százalék feletti mértékben bővült áprilisban és májusban a KSH adatai alapján. A trend az egész közép-kelet-európai régióra jellemző, ami tovább erősíti az egyre fontosabb üzletág eredményességét.ha nem is ilyen ütemben, de továbbra is robusztusan erősödik a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon (áprilisban és májusban 6, illetve több mint 7 százalékkal) és a régióban is. A folyamat nyilvánvalóan támogatja az eredményességet, amelynek hatása a Fresh Corner koncepció és az egyéb programok (pl. Mol Limo) miatt egyre nagyobb súllyal eshet a latba a jövőben.A forint idei második negyedévben dollárral szemben végrehajtott gyengülése kapcsán érdemes áttekinteni, hogyan befolyásolhatja az árfolyamhatás a társaság eredményességét. Mint láttuk, bár az első negyedéves átlaghoz képest jelentősen emelkedett a dollár/forint árfolyam, az egy évvel korábbival összevetve ugyanakkor még mindig jócskán elmarad. Márpedig a ciklikus jellegezetességek miatt az éves összevetés fontosabb szempont ebben az iparágban is.Az eredményekre gyakorolt árfolyamhatás vegyes, illetve rendkívül összetett. A fő devizapár, aminek hatása lehet az eredményre, még mindig a dollár vs helyi deviza, mivel az olajipar dollár "long" pozícióban van. Itt tehát egy erős dollár és/vagy gyenge helyi deviza (gyenge forint) alapvetően pozitív hatással van; míg az ezzel ellentétes irányú elmozdulás hatása értelemszerűen inkább kedvezőtlen.Ami általánosságban tehát a forintgyengülés kapcsán megállapítható, az az, hogy egy gyengébb forint inkább pozitív az eredményekre a fő olajipari szegmensekben (kutatás-termelés, finomítás) a dollár "long" pozíciók miatt. A vegyiparban az euró/dollár devizapár elmozdulása a kulcsfontosságú, de forint gyengülése itt is inkább kedvező a forintban keletkező működési költségek miatt. A fogyasztói szolgáltatások es a gáz midstream alapvetően helyi devizában denominált üzletágak, így itt nincs jelentősebb árfolyamhatás.A gyengébb forint miatt a mérlegben forrásoldalon a devizahiteleken elképzelhető negatív hatás, de ez csak akkor "realizálódik" ha a hitelek visszafizetésekor is fennáll a forint gyengesége, illetve ezt ellensúlyozza a működésben meglévő dollár (és euró) long pozíció. A Mol belső eredménycéljai is dollárban vannak meghatározva, részben éppen az árfolyam-változásokból fakadó bizonytalanság kiküszöbölése végett, így a közelmúlt árfolyamváltozásai emiatt sem indokolnak változást a tervekben, eredménycélokban.