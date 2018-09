Ijesztő,amit a legújabb iPhone tud - Nem akarod tudni

A "Screen Time" olyan adatokat is gyűjt, hogy hányszor vesszük kézbe a telefonunkat és hogy milyen értesítések érkeznek rá. A funkciót nem csak arra találták ki, hogy szembesítse a telefonok tulajdonosait azzal, hogy mivel töltik az idejüket, de arra is használhatják, hogy jobban kontrollálják a telefonhasználatukat.Az újítás vegyes fogadtatásban részesült az iPhone-tulajdonosok körében. Voltak, akiket megijesztett és le is tiltották az alkalmazást, hogy ne is lássák. Voltak, akiknek egy rövid időre lelkiismeret-furdalásuk lett a sokatmondó grafikonok láttán, de úgy döntöttek, hogy nem változtatnak szokásaikon. Viszont volt olyan is, aki megköszönte az Apple-nek az új funkciót, mert annyira szégyellte magát, hogy visszavette a Twitter és Instagram használatát.Az egyik fontos célcsoport a gyerekek lehetnek, a szülők például limiteket állíthatnak be gyermekeik iPhone-ján.Ez az ötlet nem az Apple-nek jutott eszébe először, az Android utolsó operációs rendszer-frissítése, az Android P augusztusban debütált a hasonlóan működő "Digital Wellbeing"-alkalmazással az új Pixel-telefonokon.

Forrás: AFP / Noah Berger