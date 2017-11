Illegális diákmunkások szerelik össze az új iPhone-t

Az iskolánk kényszerített, hogy ott dolgozzunk. Az ott elvégzett munkának semmi köze sem volt a tanulmányainkhoz. Egy nap körülbelül 1 200 iPhone X kamerát kellett összeszerelnem

A kínai Csengcsou városából hat diák számolt be a Wall Street Journal-nak arról, hogy az Apple egyik legnagyobb beszállítója, a Foxconn napi 11 órában "gyakornokként" foglalkoztatta őket, ami viszont illegális a kínai jogszabályok szerint. A 6 diák egyébként annak a 3000 fős 17 és 19 év közötti csoportnak voltak a tagjai, akiket az iskola hivatalosan egy 3 hónapos "gyakornoki" program keretein belül küldött a gyárba, ami szükséges ahhoz, hogy befejezhessék tanulmányaikat.- mondta egy diák a WS-nekMikor az Apple-t és a Foxconnt szembesítették a diákok panaszaival azt felelték, hogy megteszik a szükséges lépéseket, hiszen hibáztak a túlórákkal, azonban azt tagadták, hogy a dikákok kényszerítve lettek volna a munkára.-mondta az Apple az esetrőlA Foxconn esetében az augusztus és december közötti időszak különösen forgalmas (általában szeptemberben dobja piacra az új modelleket az Apple), amikor is a 100 ezer fős bázisről 300 ezerre is emelkedhet a dolgozók száma, több mint 20 ezer telefont szerelve össze egy nap alatt - mondta egy ott dolgozó.Egy helyi tisztviselő elmondása szerint Honan tartományban megszokott eljárás, hogy az oktatási minisztérium utasítására a helyi iskolákból a Foxconn gyáraiba küldik a diákokat "munkatapasztalatot" szerezni.