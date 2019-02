Indul a házhozszállítás a Sparnál

"Társaságunk a közeljövőben elindítja élelmiszer házhozszállítási szolgáltatását, melyet egy tesztelési időszak előz meg, meghatározott felhasználói körrel" - derült ki a Spar hírleveléből, amelyet feltehetően egyes SuperShop-kártyások kaptak meg. Ebből kiderült, hogy a mai napon elindul a Spar online shopjának tesztelése egy meghatározott kör számára.Bene Nikoletta, a vállalat marketingvezetője a Marketingsummit Hungary konferencián tavaly novemberben azt mondta , hogy jövő májustól a Spar is bevezeti a házhozszállítást - írta a Pénzcentrum Korábban Heiszler Gabriella, az áruház ügyvezető igazgatója azt nyilatkozta, hogy első lépésben Budapestre és a főváros környékére koncentrálnak a házhozszállítás terén, a cég ezt a mintát követte Ausztriában és Szlovéniában is. Az a tapasztalat, hogy az online vásárlásban magasabb az átlagos kosárérték, de a rendelt termékek összetétele is eltér.