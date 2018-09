Indul a hét a tőzsdéken - Melyik blue chipet figyeljük?

Magyar Telekom

A hazai távközlési papír árfolyama az elmúlt hetekben gyakorlatilag beszorult a 400-as támasz és az 50-napos mozgóátlag közé. A fordulatot a szerdai kereskedés hozta el, az árfolyam az 50-napos mozgóátlagot leküzdve nagyot emelkedett, bár a 418-as ellenállás közelébe megérkezve kifulladt a vételi erő, pénteken 413 forinton zárt a részvény. Felfelé, a 418-as szint szignifikáns áttörése után a májusi rés visszatöltésével próbálkozhat meg az árfolyam. Lefelé az 50-napos mozgóátlag, és a 400 forintos szint jelent fontos támaszokat.

Mol

A Mol részvényei megtesztelték a 200-napos mozgóátlag és a 2890 forintos szint által közrefogott ellenállási zónát, az árfolyamnak azonban nem sikerült szignifikáns módon kitörnie az ellenállási zónából, és az emelkedés megtorpant. Pénteken 2870 forinton zárta a napot a papír. Amennyiben a későbbiekben sikerül leküzdenie az árfolyamnak a 2875-2890 közötti ellenállási zónát, az további teret nyithat meg az emelkedés előtt. Lefelé pedig a középtávú, csökkenő trendvonal jelenti az első kiemelt támaszt, 2839 forintnál.

OTP

A hét elején a 10 000 forintos szint közeléből ismét emelkedni kezdett az OTP árfolyama, a részvény az 50-napos mozgóátlagot is sikerrel leküzdötte, azonban a hét második felében elfogyott a lendület és a bankpapír már nem volt képes megtesztelni a 10 600 forintos sávtetőt. Felfelé az elmúlt hetek kereskedési sávjának tetejét jelentő 10 600 forintos ellenállás leküzdése jelentene bíztató jelet. Lefelé az 50-napos mozgóátlag jelenti az első támaszt, 10 194-nél.

Richter

A Richter árfolyama a héten teljesen visszatöltötte az FDA negatív döntése után hagyott rést, a rés visszatöltése után is folytatódott az emelkedés, és az árfolyam pénteken áttörte az 5500 ellenállást is, 5530 forintot fejezte be a hetet a papír. A Richter számára a következő megállót az 5753 forintnál található 200-napos mozgóátlag jelenti majd, mindemellett érdemes kiemelni, hogy az RSI indikátor hamarosan túlvett tartományba érkezhet meg. Támaszt az 5200-as szint, és az 50-napos mozgóátlag jelent, 5075 forintnál.