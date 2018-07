Indul a jelentési szezon itthon - A Richter nyitja a sort

A héten megkezdődik a második negyedéves jelentési szezon itthon, elsőként a Richter teszi közzé az április-júniusi időszakra vonatkozó számait, csütörtök hajnalban.

Richter

A blue chipek közül a Mol jelent még a héten, jövő héten pedig a Magyar Telekom, majd az OTP számaira figyelnek a befektetők. De milyen negyedévre számíthatunk tőlük?Mozgalmas hónapokat tudhat maga mögött a Richter. A gyógyszergyártó csütörtökön érkező második negyedéves gyorsjelentése is számos izgalmat tartogathat majd, a piaci szereplők leginkább arra kíváncsiak, hogy az Esmya értékesítésből származó bevételek milyen mértékben eshettek vissza a második negyedévben. Ugyanakkor az is érdekes lesz, hogy a visszaeső Esmya bevételeket milyen mértékben tudták ellensúlyozni a Vraylarból származó bevételek, miután a társaság amerikai partnere, az Allergan nemrég közzétett gyorsjelentésében erős Vraylar eladásokkal örvendeztette meg a befektetőket. A forint második negyedéves gyengülése segíthette a társaság eredményét, és kiemelt befektetői figyelem övezi majd a gyorsjelentést követő sajtótájékoztatót, illetve a menedzsment legfrissebb előrejelzéseit is.

Mol

A Mol augusztus 3-án, pénteken ismerteti idei második negyedéves eredményszámait. A befektetők a tisztított EBITDA-számot, illetve az egyes üzletágak ehhez való hozzájárulását várják a legnagyobb érdeklődéssel. Az olajipar működését legalapvetőbben meghatározó olajár az előző negyedévhez képest is jelentősen, az időszak egészét tekintve átlagosan több mint 10 százalékkal emelkedett, ami azonban az iparág ciklikus jellegére tekintettel sokkal fontosabb, éves összevetésben azonban csaknem 50 százalékkal drágult az energiahordozó. Ez jó hír a Mol kutatás-termelési (upstream) üzletága számára, viszont a feldolgozás-kereskedelmi (downstream) üzletágra a finomítói és petrolkémiai árrések csökkenésén keresztül kedvezőtlenül hathatott. A forintosított eredményszám alakulását az is negatívan befolyásolhatta, hogy a dollár/forint-árfolyam az előző év hasonló időszakához képest jelentősen alacsonyabban alakult. Az egyre fontosabb fogyasztói szolgáltatások üzletág eredményességét az erőteljesen bővülő kiskereskedelmi, illetve üzemanyag-forgalom masszívan emelhette. Az elemzői konszenzus éves szinten 11%-kal csökkenő tisztított EBITDA-t valószínűsít; ezek szerint az upstream eredménye 26%, a fogyasztói szolgáltatásoké pedig 7%-kal bővülhetett, míg a downstream esetében 29%-os visszaesés történhetett (a gáz midstream üzletág eredménye megegyezhetett az egy évvel korábbival). Ezzel párhuzamosan az üzemi eredmény 26, az adózott eredmény pedig 16%-kal maradhatott el a 2017 második negyedévében elérttől.

Magyar Telekom

A távközlési cég az elmúlt negyedévekben jól teljesített, a cég árfolyama azonban egyre lejjebb csúszott, a befektetők ugyanis elkezdték beárazni a magyarországi távközlési piac átalakulásából eredő kockázatokat, például a Digi mobilpiaci belépésének, a Digi-Invitel és a Vodafone-UPC házasságnak vagy a Telenor eladásának az esetleges negatív hatásait, kérdés, hogyan látja a helyzetet a cég új vezetője, a vezérigazgatói posztot július 1-től betöltő Rékasi Tibor. Nagy kérdés az is, hogy marad-e a részvényenként 25 forintos osztalék, mint ahogy az is, hogy az év elején egész évre kitűzött célokon módosít-e a menedzsment az első féléves számok tükrében.

OTP

A bankcsoport akár 84 milliárd forint körüli rekordprofitról is beszámolhat, kérdés, hogy ehhez milyen mértékben járulhattak hozzá a céltartalék-visszaírások. Továbbra is arra érdemes figyelni az OTP-nél, hogy hogyan alakul a marzserózió vs. hitelbővülés csata, de az is kérdés, hogyan performálnak a megerősített leánybankok, a horvát és a szerb operáció, előbbinél nagy kérdés, hogy az OTP menedzsmentje hogyan kommentálja a horvát legfelsőbb kereskedelmi bíróság döntését, amely semmissé nyilvánította a svájci frank alapú jelzáloghiteleket, kérdés, ez milyen hatással lehet az OTP működésére.