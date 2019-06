Indul az 5G árverése Magyarországon

a 700 MHz-es frekvenciasávban kétszer 25 MHz (a hozzáférési mód miatt párosítva használható);

a 2100 MHz-es frekvenciasávban kétszer 15 MHz (a hozzáférési mód miatt párosítva használható);

a 2600 MHz-es frekvenciasávban 15 MHz;

a 3600 MHz-es frekvenciasávsávban 310 MHz.

A hírközlési hatóság a frekvenciák használati jogosultságát árverésen értékesíti. A tiszta, fenntartható piaci verseny érdekében bárki, aki megfelel a részvételi feltételeknek licitálhat, azaz ajánlatot tehet. A nyertesek tizenöt évre kapják meg a használati jogosultságot, ami egyszeri alkalommal további öt évre meghosszabbítható.A felkínált több mint 400 MHz-nyi frekvenciakészlet elemeit az NMHH - az uniós kötelezettség figyelembevételén túl - iparági konzultációkkal, a várható piaci érdeklődés alapján határozta meg. Tekintettel arra, hogy a 700 MHz-es frekvenciasávot jelenleg televíziós műsorszórásra használják, mobilcélú szolgáltatást ebben a frekvenciasávban csak a műsorszórás átalakítása után, 2020 szeptemberétől lehet nyújtani.Az árverésen összességében megszerezhető értékesítési egységek:Az NMHH célja, hogy egyrészt a szolgáltatók a spektrumrészek értékesítésével legkésőbb 2019 végéig rendelkezhessenek az ötödik generációs hálózatok működéséhez szükséges frekvenciával, másrészt, hogy az új frekvenciák felhasználásával növelhessék a már üzemelő mobilhálózataik kapacitását.A tervezetről a piaci szereplők személyesen is kérdezhetnek a július 3-i szakmai konzultáción, ahol a hatóság a frekvenciakészlet jellemzői mellett az eljárás részleteiről is tájékoztatást ad. Az árverési eljárás a dokumentációtervezetre érkező vélemények feldolgozása, azaz a tervezet véglegesítése után, várhatóan júliusban indul, amelynek az eredménye a tervek szerint ősz végére születik meg. Az NMHH várakozásai szerint az érintett frekvenciák hasznosításával tovább javul majd a magyarországi mobilszolgáltatások minősége, és az 5G bevezetése ösztönzőleg hat a hazai digitális gazdaság fejlődésére.Az 5G, vagyis az ötödik generációs megoldások jelentősége abban rejlik, hogy a technológia fejlődésével olyan alkalmazások terjedhetnek el, amelyek nagyon alacsony késleltetéssel, valós idejű adatcserét igényelnek akár sok eszköz között is - mint például az önvezető autóknál, szenzorok távleolvasásánál -, ezen kívül felgyorsulhat az adatátvitel és számottevően nőhet a hálózatok megbízhatósága is.Az idén értékesítésre felkínált sávok közül az Európai Unió a 700 MHz-es és a 3600 MHz-es sávot is a legújabb generációs vezeték nélküli hálózatok ún. úttörő sávjainak jelölte ki, amelyeket az elsők között szabályozott 5G bevezetésre alkalmas sávokként.A spektrumszabályozásban az uniós harmonizáció azért elengedhetetlen, hogy minden tagállamban azonos sávokban lehessen mobilozni, bevezetni az 5G-t, és hogy egyszerűen lehessen majd működtetni a különböző elektronikus eszközöket az unión belül. Ezeket az európai szinten már harmonizált frekvenciasávokat is használni képes készülékek forgalomba hozatala már elkezdődött.