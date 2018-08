Ingyen wifit szóró okos villanyoszlopakat adtak át Budapesten

Díjmentes wifi;

Segélyhívó gomb és térfigyelő kamera (két oszlopon, a IX. kerületi közterület felügyelethez bekapcsolva); IP alapú vezetékes telefonos háttértechnológiával

Információs LED-panel/digitális hirdetőoszlop funkció (négy oszlopon): az oszlopon különféle szolgáltatáscsomagok kefretében megjeleníthető hirdetések - akár videós - tartalma valós időben, távolról frissíthető, letölthető;

Okos telefonos alkalmazással működtethető és a töltési állapotot is jelző elektromosautó-töltő berendezés (két oszlopon);

Környezeti szenzor (egy oszlopon): pontos meteorológiai mérésék (hőmérséklet, páratartalom, por, UV, CO, CO2, NO2 mérés)

Öt egységből álló okos közvilágítási oszlopcsoportot adtak át kedden a fővárosi kilencedik kerületi Lechner Ödön fasorban. Az oszlopok különböző informatikai és energetikai eszközöket és megoldásokat integráló digitális infrastruktúrát biztosítanak. A LED-es lámpatestekkel ellátott új oszlopok a következő szolgáltatásokat nyújtják:A fejlesztésben csak magyar cégek vettek részt Az Elmű-ÉMÁSZ ötletgazdaként, befektetőként és fővállalkozóként vesz részt a projektben. A BDK a felállított oszlopok tulajdonosaként és a közvilágítás üzemeltetőjeként befektető és finanszírozó partner. A projekt része a BDK egyéves modernizációs programjának is, amelynek keretében a régi nagynyomású nátrium égőket LED fényforrásokra cserélik, távvezérlési és fényerő-szabályozási lehetőséggel. A Hofeka cég az oszlopok gyártója, a NETvisor pedig rendszerintegrátorként az informatikai architektúrát és annak támogatását adja.Az oszlopok internetes összeköttetését, illetve a szolgáltatásokat lehetővé tevő optikai kapcsolatot a Vodafone biztosítja. Így az ingyen wifihez a hálózatot, a jogosultságok menedzselését és a tartalomszűrést; az információs LED-panelek és a környezeti szenzor internet-hozzáférését, valamint az adatkapcsolatot az IP alapú vezetékes telefonos szolgáltatáshoz és a térfigyelő kamerákhoz. Az információs LED-paneleken az első hirdetések a jelenlegi állás szerint szeptember elejétől lesznek láthatóak, az első bérlők között szintén ott lesz a Vodafone.Bár okos oszlopok már évek óta működnek Budapesten (például a II. kerületben a Mamut bevásárlóközpont mellett), azonban ez az első olyan projekt, amelynek keretében öt oszlopot csoportba kapcsoltak és mindegyik oszlop más és más funkciókkal rendelkezik. A kísérleti projekt a smart city (intelligens város) koncepció részeként valósul meg, a projektben részt vevő társaságok szerint az intelligens városi megoldások gerincét képezheti, amely a jövőbeni értékesítés számára is referenciául szolgálhat. Az oszlopok további modulokkal bővíthetők a jövőbeli igényeknek megfelelően, így a projekt új eszközök telepítését, hardverek és szoftverek üzemeltetését, karbantartását és fejlesztését is magába foglalja.A projekt megvalósítását a Fővárosi Önkormányzat és a IX. kerületi önkormányzat is támogatta. A megnyitón jelen volt Kaderják Péter, az Innovációs- és Technológiai Minisztérium energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára is.