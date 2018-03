Innovációs nagydíjat nyert a Richter készítménye

A cariprazine sikere nemcsak a Richter, hanem a magyar gyógyszeripar szempontjából is történelmi jelentőségű. Ez az első olyan az Egyesült Államokban engedélyezett gyógyszer, melyet magyarországi székhelyű gyógyszercég kutatói találtak fel, valamint a preklinikai kutatását és fejlesztését is ugyanannál a hazai gyógyszercégnél végezték. Az igen magas költségekkel járó klinikai fejlesztési fázisba pedig stratégiai partnert vontunk be, így közösen finanszírozva és közösen irányítva jutottunk el a forgalombahozatali engedélyekig. Úgy gondolom, ez az elismerés annak a nagyszerű csapatmunkának, kivételes tudásbázisnak az eredménye, amely a Richtert megalapítása óta jellemzi

A Richter 117 éves fennállása alatt, több mint 10 eredeti készítményt adott a magyar gyógyszeriparnak, jelentősen hozzájárulva ezzel a betegek gyógyulásához világszerte.A cariprazine-t méltató laudációban kiemelték: A most elismert termékinnováció legfontosabb eredménye, hogy olyan originális, hazai tudományos kutató és fejlesztő szakemberek által kifejlesztett, döntően hazánkban gyártott gyógyszerről van szó, amely a világ gyógyszerpiacainak több mint 70%-án forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik.- mondta Bogsch Erik, a Richter elnöke, a díj átvételekor.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke átveszi az Innovációs Nagydíjat a Parlamentben. Fotó: Bodó Gábor