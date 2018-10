Ipar 4.0 a gyakorlatban egy magyar családi cégnél

Még nem késő jelentkezni a Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferenciára. Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

Vannak munkaterületek ahol pedig jelenleg vizsgáljuk annak módszereit hogyan tudjuk átalakítani úgy a folyamatot, hogy azok megfeleljenek a modern elvárásoknak, illetve segítsenek a szakemberhiány orvoslásában.

Véleményem szerint a folyamatban érdekes módon a leggyengébb láncszem maga az ember.

Ezért is fontos az állami szerepvállalás, amely nem csak a pénzügyi források megteremtésére kell hogy koncentrálódjon, hanem a szemlélet formálásra, illetve a tudás átadásra is.

Az Ipar 4.0 nem egy egyszerű technológiai váltás, hanem egy szemlélet, egy gondolkozás forma és mivel nem csak egy új eszköz használatáról van szó, hanem a munkatársak , munkafolyamatok teljes változásáról ezért is nehéz. Cégünk komplexen gondolkozik a témában és úgy látjuk, hogy először a képzési rendszerünkben kell bevezetni az Ipar 4.0 elveket, felkészíteni a jövő szakembereit ezen folyamatokra. A gyakorlati képzési rendszerünkbe, a gyakornoki rendszerünkbe építjük be az Ipar 4.0-val kapcsolatos ismereteket. Termelési folyamataink ma már elemeiben az új igényeknek megfelelően működnek, szenzorokkal és IT eszközökkel folyamatosan monitorozzuk folyamatainkat és sok esetben már automatikusan be is avatkozunk eltérések esetén.Tapasztalatunk szerint sok esetben a technológia rendelkezésre áll, a digitalizációval, az adatok rendelkezésre állásával olyan beavatkozásra nyílik lehetőség amelyekre korábban nem és amelyek alapvetően javíthatják a termelési folyamataink hatékonyságát. Viszont az adatok feldolgozása, az adatok információvá alakítása és a következtetések levonása még sok esetben a szakember dolga, ami felkészültséget kíván mind az IT technológia, mind az elemzési, mind a akciók irányítása területeken és ezekhez a kompetenciák sajnos hiányosak a munkatársakban.Úgy gondolom, hogy az állami szerepvállalás az Ipar 4.0 területen nélkülözhetetlen elsősorban a KKV szektor cégeinél, ahol vagy a tőkehiány vagy egyszerűen csak a kompetencia hiánya miatt nem tudnak ezzel a kihívással foglalkozni. Mivel a KKV szektor a nemzetgazdaság egy meghatározó része, ezért ha ezen gazdasági egységek nem fognak jó válaszokat találni a témában, akkor annak hatása begyűrűzik majd a makrogazdasági folyamatokba is.