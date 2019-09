Iránytalanul indulhat a nap Európában

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Emelkedtek az irányadó európai részvényindexek csütörtökön, miután bejelentették, hogy az USA és Kína kereskedelmi tárgyalásai október elején folytatódnak majd. A magyar tőzsde is emelkedéssel zárta a hét negyedik napját, míg a hazai blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban. A BUX 427 pontos emelkedést követően 1,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan zárták a hét negyedik napját. A Magyar Telekom 0,5 százalékos esés után 422 forinton zárt, míg a Richter 0,1 százalékos emelkedést követően 4 960 forinton zárta a napot. A Mol 0,5 százalékos erősödés után 2 894 forinton zárta a csütörtöki kereskedést, míg a blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban, a bankpapír 2,4 százalékos emelkedést követően 12 550 forinton búcsúzott a hét negyedik napjától.A kereskedelmi tárgyalások újraindulásának hírére rég látott pluszokat mutattak az amerikai részvénypiaci indexek a csütörtöki kereskedésben. Dow Jones 1,3%-os pluszban zárt, az S&P 500 index 1,3%-ot emelkedett. A Nasdaq 1,75%-kal került feljebb. Az amerikai tőzsdék ezzel kéthavi csúcsukon zártak.Az amerikai tőzsdék tegnapi emelkedését erősödések követték ma reggel az ázsiai részvénypiacokon is, az irányadó ázsiai indexek közül a Nikkei 0,5, a dél-koreai Kospi 0,1, a hongkongi Hang Seng pedig 0,2 százalékot erősödött. Az európai tőzsdéken kis elmozdulásokat jeleznek egyelőre előre a határidős indexek, a DAX futures 2 pontos mínuszban áll, míg a CAC-40 jelen állás szerint 4 pontos eséssel nyithat.A kereskedelmi tárgyalások újraindulásával kapcsolatos hírek határozzák meg ma reggel a hangulatot, de kiváró álláspontra helyezkedhetnek a befektetők, mivel a délután folyamán pedig érkezik egy amerikai munkaerőpiaci jelentés, ami kiemelt figyelmet kaphat. Az ADP csütörtökön publikált foglalkoztatottsági adata azt mutatta, hogy augusztusban a vártnál jóval erősebben nőtt a foglalkoztatás. Ezek mellett a Brexittel kapcsolatos politikai bizonytalanság pedig továbbra is hatással lehet a hangulatra.

Mire érdemes ma figyelni?

A hétvége előtt közli a jegybank a magyar hitelintézetek prudenciális adatait, melyekből kiderülhet, hogyan teljesítettek a hazai bankok a második negyedévben. Legalább ennyire fontosak lesznek a KSH péntek reggeli jelentései az ipar és a külkereskedelem júliusi alakulásáról, melyek szintén a harmadik negyedéves növekedési kilátásokra lesznek hatással. Az EU-ban a GDP-növekedés felülvizsgált adatai jönnek, melyekből kiderülhet, maradt-e első helyen a magyar növekedés. Délután pedig az amerikai munkaerőpiaci jelentés jön, mely szintén hatással lehet a Fed lépéseire.